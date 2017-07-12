ОФИЦИАЛЬНО: Милан подписал еще одного Доннарумму

Итальянский «Милан» подписал еще одного вратаря: вслед за Джанлуиджи Доннаруммой в команду перешел его старший брат Антонио.
27- летний Антонио Доннарумма — воспитанник «Милана». Он занимался в молодежной команде клуба с 2010-го по 2015-й, но за взрослую команду не провел ни одного матча. Ранее голкипер выступал в Серии Б (за «Пьяченцу», «Губбио» и «Бари»), один матч провел и в высшем итальянском дивизионе (в последнем туре сезона-2012/13, за «Дженоа»). Прошлый сезон вратарь провел в греческом «Астерасе», отыграв 21 поединок в чемпионате и 2 — в Кубке.
Контракт с «Миланом» заключен до 30 июня 2021 года. По слухам, он является условием соглашения клуба с Доннаруммой-младшим.
Источник — ФК Милан
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