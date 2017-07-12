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ОФИЦИАЛЬНО: Милан подписал еще одного Доннарумму

Старший брат Джанлуиджи присоединился к «россонери»

  • 12.07.2017 17:37
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  • 1 комментария
Метки
ФК Милан. Антонио Доннарумма
© ФК Милан. Антонио Доннарумма
Итальянский «Милан» подписал еще одного вратаря: вслед за Джанлуиджи Доннаруммой в команду перешел его старший брат Антонио.
 
27- летний Антонио Доннарумма — воспитанник «Милана». Он занимался в молодежной команде клуба с 2010-го по 2015-й, но за взрослую команду не провел ни одного матча. Ранее голкипер выступал в Серии Б (за «Пьяченцу», «Губбио» и «Бари»), один матч провел и в высшем итальянском дивизионе (в последнем туре сезона-2012/13, за «Дженоа»). Прошлый сезон вратарь провел в греческом «Астерасе», отыграв 21 поединок в чемпионате и 2 — в Кубке. 
 
Контракт с «Миланом» заключен до 30 июня 2021 года. По слухам, он является условием соглашения клуба с Доннаруммой-младшим.

Источник — ФК Милан

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Комментарии
    narom90
    online
      narom90, 12.07.2017 17:44
    +1
    теперь ему и в Карпаты можно... там же любители всякое днище подписывать с Италии...типа с Серии Д
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