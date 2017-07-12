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Мирча ЛУЧЕСКУ: «Подписал контракт и узнал, что некоторые хотят уйти»

Экс-наставник «Зенита» рассказал о первых днях в команде из Петербурга

  • 12.07.2017 17:10
  • 2279 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Мирча Луческу
© Getty Images. Мирча Луческу
Бывший главный тренер сине-бело-голубых рассказал о первых днях в команде из Петербурга.
 
– Я подписал контракт и узнал, что несколько футболистов хотят уйти. Первый – Халк! – вспоминает Луческу.
 
– Удержать невозможно?
– Разговаривал с ним три раза! Убеждал: «Ты мне нужен…» Халк отказывался наотрез. Смотрел на меня: «Мистер, у меня есть семья и предложение об огромном контракте в Китае. Умоляю вас, отпустите!» Разве я мог поступить иначе?
 
– Не могли?
– Не мог. Потом ко мне стал каждый день ходить Гарай. Каждый день!
 
– С теми же речами?
– «Please, Мистер, я не могу здесь, моя жена тоже не может, отпустите…» Следом – Ломбертс. Потом Кришито, Витсель. Я испытывал шок! Несколько человек мечтают уйти. Думаете, мне легко было все это узнавать?
 
– Страшно представить.
– Мы выступали в Лиге Европы. Я смотрел молодых футболистов – быстро понял, что им еще рано на такой уровень. Качество игры «Зенита» поначалу было не очень. Когда взяли Жулиану и Мака, начали выглядеть здорово. Выдали серию – 17 матчей без поражений! Мы были первыми в Европе!
Мне не хотелось тратить деньги просто так. Я рассуждал не просто как тренер: Россия под санкциями. Не то время, чтобы ошибаться с расходами на футболистов. Тут же накинется пресса: «Почему „Зенит“ столько тратит?!» Я хотел что-то сделать с теми, кто уже пришел в клуб. Еще мне хотелось выигрывать именно с русскими футболистами. Поэтому в «Зените» появился Цаллагов, который стоил всего 300 тысяч…
 
– Это удачный трансфер?
– Это отличный трансфер! Цаллагов здорово выступал, у него прекрасный последний пас. Мне хотелось отдать ведущую роль русским игрокам. Я люблю воспитывать футболистов, доводить их до уровня. Учить дисциплине. Спросите у Дзюбы, Кокорина, сколько с ними возился, сколько бесед провел… Да Смольникова спросите!
 
– Непременно спрошу.
– У меня были замечательные отношения именно с русскими футболистами. Исключение – Шатов.
 
– Почему?
– Шатов держался чуть-чуть в стороне. Это совсем другой вопрос. Прежний «Зенит» играл только через Халка, все строилось на контратаках. Контроль мяча – максимум 40 процентов. Соперник, как правило, владел мячом больше. Я решил поменять все это!

Источник — Спорт-Экспресс в России

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Комментарии
    narom90
    online
      narom90, 12.07.2017 18:07
    +2
    Нытье Мыстера - бесценно)
    Ссылка
    space1961
    online
      space1961, 12.07.2017 18:20
    0
    Выдали серию – 17 матчей без поражений! Мы были первыми в Европе!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))0
    так-так! а ,где же в это время,когда оно было первым в Европе, был Реал,Барса,Бавария и Ювентус?
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    Amil Aliev
    online
      Amil Aliev, 12.07.2017 18:23
    -1
    Кто бы что ни говорил, Луческу могёт и ноет, ну а что с ним поделать, никто не говорит, что он прекрасный человек
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