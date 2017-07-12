Мирча ЛУЧЕСКУ: «Подписал контракт и узнал, что некоторые хотят уйти»

Бывший главный тренер сине-бело-голубых рассказал о первых днях в команде из Петербурга.

– Я подписал контракт и узнал, что несколько футболистов хотят уйти. Первый – Халк! – вспоминает Луческу.

– Удержать невозможно?

– Разговаривал с ним три раза! Убеждал: «Ты мне нужен…» Халк отказывался наотрез. Смотрел на меня: «Мистер, у меня есть семья и предложение об огромном контракте в Китае. Умоляю вас, отпустите!» Разве я мог поступить иначе?

– Не могли?

– Не мог. Потом ко мне стал каждый день ходить Гарай. Каждый день!

– С теми же речами?

– «Please, Мистер, я не могу здесь, моя жена тоже не может, отпустите…» Следом – Ломбертс. Потом Кришито, Витсель. Я испытывал шок! Несколько человек мечтают уйти. Думаете, мне легко было все это узнавать?

– Страшно представить.

– Мы выступали в Лиге Европы. Я смотрел молодых футболистов – быстро понял, что им еще рано на такой уровень. Качество игры «Зенита» поначалу было не очень. Когда взяли Жулиану и Мака, начали выглядеть здорово. Выдали серию – 17 матчей без поражений! Мы были первыми в Европе!

Мне не хотелось тратить деньги просто так. Я рассуждал не просто как тренер: Россия под санкциями. Не то время, чтобы ошибаться с расходами на футболистов. Тут же накинется пресса: «Почему „Зенит“ столько тратит?!» Я хотел что-то сделать с теми, кто уже пришел в клуб. Еще мне хотелось выигрывать именно с русскими футболистами. Поэтому в «Зените» появился Цаллагов, который стоил всего 300 тысяч…

– Это удачный трансфер?

– Это отличный трансфер! Цаллагов здорово выступал, у него прекрасный последний пас. Мне хотелось отдать ведущую роль русским игрокам. Я люблю воспитывать футболистов, доводить их до уровня. Учить дисциплине. Спросите у Дзюбы, Кокорина, сколько с ними возился, сколько бесед провел… Да Смольникова спросите!

– Непременно спрошу.

– У меня были замечательные отношения именно с русскими футболистами. Исключение – Шатов.

– Почему?

– Шатов держался чуть-чуть в стороне. Это совсем другой вопрос. Прежний «Зенит» играл только через Халка, все строилось на контратаках. Контроль мяча – максимум 40 процентов. Соперник, как правило, владел мячом больше. Я решил поменять все это!