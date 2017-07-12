ОФИЦИАЛЬНО: Витоло перешел в Атлетико

Мадридский «Атлетико» объявил о подписании контракта с 27-летним вингером Витоло. Соглашение рассчитано на пять лет, однако из-за санкций УЕФА команда сможет рассчитывать на экс-игрока «Севильи» только с 1 января 2018-го. Пока что Витоло отправится в аренду в «Лас Пальмас».

Напомним, полузащитник выиграл три Лиги Европы (в 2014, 2015 и 2016 гг.), кроме того, он сыграл 11 матчей за сборную Испании.