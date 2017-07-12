Кварцяный может покинуть Волынь

По информации источника, Виталий Кварцяный близок к тому, чтобы покинуть «Волынь». Причиной такого шага является общая неопределенность в клубе, а также долги перед бывшими и нынешними игроками, тренерами и персоналом.

«Волынь» не определилась с бюджетом на новый сезон, и тренерский штаб не знает, на каких игроков может рассчитывать в будущем. Кварцяный написал заявление на очередной отпуск, поэтому к матчу 1-го тура Первой лиги против «Десны» команду будет готовить Ярослав Комзюк.

Также сообщается, что пост президента «Волыни» Кварцяный покидать не планирует.