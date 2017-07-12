Иван БОБКО: «Раньше Бабич был для меня Саня»

Иван Бобко - о возвращении в Одессу, звонке Бабича и ожиданиях от нового сезона.

«Я очень счастлив вернуться в родной клуб. Чувствую себя дома. Все хорошо. Я говорил, что когда-то сюда вернусь – это и сбылось. Буду очень рад помочь команде в предстоящем сезоне и сделаю все, чтобы мы добывали хороший результат. Родные трибуны точно добавят сил.

Откровенно говоря, из Европы конкретных предложений не было. Все было скользко. К тому же я после травмы, почти полгода не играл. В принятии решения вернуться в «Черноморец» очень важным стал звонок главного тренера Александра Бабича, который предложил мне этот вариант. Почувствовал, что на меня рассчитывают.

С удовольствием принял это решение, несмотря на то, что имел очень заманчивое предложение из Казахстана, где предлагали весьма хорошие деньги. Рад вновь оказался дома и получать удовольствие от футбола.

С Бабичем у меня хорошие, футбольные отношения. Каких-то особых привилегий ко мне нет. Сейчас он – главный тренер, я – футболист его команды. Раньше он был для меня Саня, теперь же – Саныч. Жизнь идет, времена меняются – ничего необычного тут нет.

Его стиль очень тактически похож на стиль Григорчука. Очень схож и тренировочный процесс. Все это мне импонирует, очень комфортно работается. Радует, что наши взгляды сходятся. Верю, что мы сможем добиться положительного результата в сезоне», – сказал Бобко.

В минувшем сезоне Иван Бобко выступал в «Дебрецене», за который сыграл 10 матчей и забил 1 мяч.