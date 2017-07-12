Александр ХАЦКЕВИЧ: «Хорошо, что у нас есть пять форвардов»

Главный тренер «бело-голубых» - о сборе в Австрии, новичке Томаше Кёндзере и количестве нападаючих в команде.

«Мы вернулись со сборов в хорошем настроении. Провели достаточно интенсивную работу, особенно, в плане функциональной и тактической подготовки. Так что, у нас все хорошо. Мы старались заложить функциональный и тактический фундамент. Если ребята говорят, что больше тренировались физически, значит, им есть с чем сравнить».

«Наверное, многие из вас видели наши матчи во время недавних сборов. Мы от этой схемы отходить не планируем, да и времени сейчас не много, чтобы менять тактические схемы. Ребята знают, по какой схеме мы играем в атаке, по какой – в обороне. У них есть, к тому же, и персональные задания. Поэтому, все зависит от конкретной ситуации на поле, как видят сами футболисты, к примеру, развитие атаки. Важно, как команда переходит из обороны в атаку и наоборот. Импровизация не запрещена».

«Во всех матчах, которые мы провели во время тренировочного сбора в Австрии, у нас уже было меньше подготовительных передач. Мы стараемся больше играть вперед. Но это не означает, что каждая атака должна быстро развиваться. Контроль мяча также никто не отменял, но не на своей половине поля, а в центральной зоне и на чужой половине».

«Кендзёра? Конечно, мы следили за Кендзёрой давно, просматривали его во время недавнего молодежного чемпионата Европы, который проходил в Польше. Томаш произвел на нас достаточно хорошее впечатление. Те принципы и требования, которые предъявляются, я надеюсь, он будет выполнять, и будет прогрессировать как футболист».

«Пять нападающих? Это ведь хорошо, когда в команде есть много нападающих. Из тех, кто с нами был на сборе, Яремчук и Михайличенко уходят в аренду, по Тымчику определимся со временем – у него также есть варианты уйти в одну из команд в Премьер-лиги. Этим ребятам уже нужно получать игровую практику не в молодежном первенстве, а выступать на более высоком уровне.

Что касается нападающих, то на сегодня у нас есть пять форвардов, и это хорошо. Все они очень здорово проявили себя на сборах. Если взять статистику, большинство мячей забивали футболисты группы атаки. У нас еще есть время определиться с дальнейшей судьбой Хлебаса, также посмотрим на состояние Кравца – у Артема были проблемы с голеностопом, но на сегодня он не испытывает никакого дискомфорта. Да, Кравец пропустил сбор в Австрии, но в Сербии он много работал над функциональной готовностью. Будем определяться, у нас есть время до 29-30-го августа. Все может произойти», - сказал Хацкевич.