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Карпаты подписали аргентинца Кортеджано

30-летний защитник Гуидо Кортеджано перебрался во Львов

  • 12.07.2017 15:32
  • 1195 просмотров
  • 8 комментария
Метки
ФК Карпаты
© ФК Карпаты

Последним клубом Кортеджано была итальянская «Триестина», которая выступает в Серии D. Раньше выступал за «Леччо 1912», «Кунео» и «Бра».

Позиция Кортеджано – левый защитник. Контракт с ним подписан на один год.

 

Источник — ФК Карпаты

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Комментарии
    Vadim Kuzmenko
      Vadim Kuzmenko, 12.07.2017 15:49
    +1
    Хлам собирают! Как показывает практика от таких трансферов толку ноль!
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    darvey77
      darvey77, 12.07.2017 15:58
    0
    Дыминский я смотрю не ищет себе лёгкую жизнь

    интересно а что будет делать ФФУ когда ФИФА немного осерчает за то что на её решение кладут большой и толстый
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    odiniznashih
      odiniznashih, 12.07.2017 16:15
    0
    Сейчас подпишут, потом ФИФА раздуплится, клуб накажут и эти подписавшиеся тоже в суд подадут.
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    dudigo78
      dudigo78, 12.07.2017 16:40
    -1
    darvey77, 12.07.2017 15:58
    Дыминский я смотрю не ищет себе лёгкую жизньинтересно а что будет делать ФФУ когда ФИФА немного осерчает за то что на её решение кладут большой и толстый
    будь-ласка силочку на оф.сайт ФІФА де накладено якісь санкції. І будь-ласка не давайте посилань на бульварні видання, де один сказав іншому. Просто хочу побачити офіційне рішення ФІФА, УЄФА чи навіть ФФУ на худий кінець. Зразу скажу можеш не шукати, бо такого рішення не існує в природі.
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    Aratt
      Aratt, 12.07.2017 16:42
    0
    Мегатрансфер!
    А если честно, подобные трансферы только занижают уровень и без того упавшего чемпионата.
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    Vecnik
    online
      Vecnik, 12.07.2017 16:43
    0
    Ди Мария
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    уух
    online
      уух, 12.07.2017 16:44
    0
    odiniznashih, 12.07.2017 16:15
    Сейчас подпишут, потом ФИФА раздуплится, клуб накажут и эти подписавшиеся тоже в суд подадут.
    зачЭм накажут?
    ФФУ просто не будет регистрировать этих подписанных. и, соответственно, не разрешит выпускать их на поле
    а выпустят - ФК Тяжбы получит "технарь" 0-3 и быстро успокоится
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    Oleh Sayik
    online
      Oleh Sayik, 12.07.2017 16:50
    0
    уух, 12.07.2017 16:44
    odiniznashih, 12.07.2017 16:15
    Сейчас подпишут, потом ФИФА раздуплится, клуб накажут и эти подписавшиеся тоже в суд подадут.

    зачЭм накажут? ФФУ просто не будет регистрировать этих подписанных. и, соответственно, не разрешит выпускать их на полеа выпустят - ФК Тяжбы получит "технарь" 0-3 и быстро успокоится
    Для того, щоб не реєструвати, потрібно мати якісь юридичні підстави, яких у ФФУ немає) оф рішення не було(
    Ссылка
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