Карпаты подписали аргентинца Кортеджано

Последним клубом Кортеджано была итальянская «Триестина», которая выступает в Серии D. Раньше выступал за «Леччо 1912», «Кунео» и «Бра».
Позиция Кортеджано – левый защитник. Контракт с ним подписан на один год.
Источник — ФК Карпаты
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интересно а что будет делать ФФУ когда ФИФА немного осерчает за то что на её решение кладут большой и толстый
А если честно, подобные трансферы только занижают уровень и без того упавшего чемпионата.
ФФУ просто не будет регистрировать этих подписанных. и, соответственно, не разрешит выпускать их на поле
а выпустят - ФК Тяжбы получит "технарь" 0-3 и быстро успокоится
Сейчас подпишут, потом ФИФА раздуплится, клуб накажут и эти подписавшиеся тоже в суд подадут.
зачЭм накажут? ФФУ просто не будет регистрировать этих подписанных. и, соответственно, не разрешит выпускать их на полеа выпустят - ФК Тяжбы получит "технарь" 0-3 и быстро успокоится
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