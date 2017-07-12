ФОТО ДНЯ. Фотосессия Шахтера в новой домашней форме

Перед стартом сезона – 2017/18 «Шахтер» представил новый комплект домашней формы.
Участие в съемках проморолика экипировки от Nike приняли Дарио Срна, Ярослав Ракицкий, Виктор Коваленко, Бернард и Факундо Феррейра. Самые интересные моменты, оставшиеся за кадром, смотрите в фотогалерее.
Источник — ФК Шахтер
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