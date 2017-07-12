ФОТО ДНЯ. Фотосессия Шахтера в новой домашней форме

Disiny2, 12.07.2017 15:10-За последние 8 посчитай Не так запоешь)))))))))))))))так бери выше,эта...

За последние 8 посчитай Не так запоешь

takvan123, 12.07.2017 14:39---,всё чем вы можете гордиться,это победой над Барсой,которая в той г...

О, вижу админчик начал минусовать болельщиков Шахтёра,ща всех по забанит,ну да,надо избавится от ...

Какая Бавария МЮ,Динамо так редко играет в ЛЧ,что для них эти команды как фантастиечкие рассказы,...