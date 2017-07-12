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Алексей ДИТЯТЬЕВ: «Не считаю переход в Карпаты ошибкой»

Экс-защитник «зелено-белых» — о ситуации, в которую он попал во львовском клубе

  • 12.07.2017 14:34
  • 435 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Карпаты. Алексей Дитятьев (в центре)
© ФК Карпаты. Алексей Дитятьев (в центре)

Пополнив в зимнее межсезонье состав «Карпат», он сразу же стал центральной фигурой в оборонительной линии львовского клуба, но смена тренера и новый вектор развития клуба – Дитятьев оказался не нужен львовскому клубу.

В беседе с корреспондентом Sport.ua 28-летний защитник рассказал о времени в «Карпатах», работе под руководством Олега Дулуба и поиске нового клуба.

 — Какой момент в вашей карьере можно назвать точкой невозврата?
— Когда играл во Второй лиге, я был уверен, что буду играть в дивизионе выше. Когда играл в Первой лиге, то был уверен, что рано или поздно буду выступать в Премьер-лиге. Наверное, это точка невозврата – это мой выход в Премьер-лигу с «Олимпиком». Тогда я понял, что играю на том уровне, на котором должен, ни в коем случае никого не обижая.

— Вы в высшем дивизионе выступали за 3 клуба: «Олимпик», «Ворсклу» и «Карпаты». Какой опыт получили в каждом из клубов?
— В каждом клубе кое-что для себя почерпнул. «Олимпик» дал толчок для карьерного роста, дебютировал в Премьер-лиге, с «Ворсклой» сыграл в Лиге Европы. Переход в «Карпаты» тоже не считаю ошибкой, несмотря на то, что случилось.

— В одном интервью вы говорили о том, что у «Ворсклы» осталась задолженность перед вами. Этот вопрос решается?
— Да, «Ворскла» — порядочный клуб, который выполняет свои обязательства. Полностью вся сумма еще не выплачена, но процесс идет в положительном для меня направлении.

Чего, на ваш взгляд, не хватает украинской Премьер-лиге?
— Болельщиков на трибунах не хватает. Не хватает равенства клубов, не у всех одинаковые условия, всегда чаще идут на уступки фаворитам.

Как вы считаете, тот формат, что начал использоваться в прошлом сезоне – это правильное решение для выхода из футбольного кризиса или нужно что-то другое?
— Мое мнение, что предыдущий формат был удачнее. Но опять же это потому, что я доигрывал в нижней шестерке.

Какое впечатление на вас произвел Олег Дулуб?
— Считаю, что это квалифицированный тренер, интересные подходы у него. Очень добрый, мягкий человек, не знаю хорошо это или плохо для тренера. Я достаточно моментов у него перенял. Он мне доверял как тренер, я ему благодарен за это. Он был инициатором моего перехода в «Карпаты».

— С кем больше всего сдружились в «Карпатах»?
— Наверное, с Андреем Нестеровым, ведь он мой земляк. Со всеми ребятами нормально общался.

«Карпаты», имея не самый слабый состав в УПЛ, боролись за выживание. Почему?
— Считаю, «Карпатам» не хватает стабильности. Любой клуб должен прийти к стабильному составу. А тут каждые полгода меняется состав, тренер.

— В минувшем сезоне вы заработали 11 желтых карточек и одну красную. Считаете себя грубым игроком?

— Начнем с того, что я всегда выступал в командах, которые большую часть времени – играли «вторым номером». Поэтому мяч отбирать приходится намного чаще. Если бы был игроком «Динамо», или «Шахтера», думаю, и нарушений с моей стороны было бы меньше. В любом случае, для меня это не самый лучший момент, да и вовсе этот сезон для меня во многом неудачный.

— В каком чемпионате вы бы хотели поиграть?
— С детства мечтал играть в Англии. Пока это моя мечта. Не знаю, сбудется они или нет, но желание такое есть.

— Есть ли у вас варианты продолжения карьеры?
— Варианты после ухода из «Карпат» были, но они меня пока не устраивают. К примеру, я не считаю Казахстан удачным вариантом, мне туда ехать рановато как минимум. Просто сейчас неудачное время, я оказался без клуба, все команды укомплектованы. Сейчас труднее, чем в межсезонье, но не опускаем рук.

Иван ДУЗЬ

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Patriot UA
      Patriot UA, 12.07.2017 14:39
    +2
    Удачі! забагато ПРИВОЗИВ у свої ворота....
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