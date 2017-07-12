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Шахтер – Динамо: билеты на матч 2 тура Премьер-лиги в Харькове

Цена билетов на матч Шахтер - Динамо - от 40 до 5000 гривен

  • 12.07.2017 14:31
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Метки
shakhtar.com
© shakhtar.com
22 июля в рамках 2-го тура Премьер-лиги «Шахтер» в Харькове встретится с «Динамо». Начало в 19:30.
 
Приобрести билеты можно:
 
- в кассах стадиона «Металлист» (с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных); 
- онлайн на официальном сайте ФК «Шахтер»;
- онлайн на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (тикеты можно распечатать самостоятельно и взять с собой);
- в розничной торговой сети Харькова.
 
Стоимость билетов на поединок «Шахтер» – «Динамо»:
Standard: 40, 60, 80, 120, 150 и 200 гривен;
Club 1936 (без пакета гостеприимства): 800 гривен;
Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 2 000 гривен;
Sky Box: от 3 000 до 5 000 гривен.
 
Внимание! Один болельщик может купить не более четырех билетов. При себе необходимо иметь паспорт или водительские права.
 
Переселенцам предоставляется скидка 20% на места категории Standard (только в кассах ОСК «Металлист» при предъявлении паспорта или справки ВПЛ).
 
Дополнительную информацию можно получить по телефону +38 044 498 13 88 или электронной почте tickets.support@shakhtar.com. Контактный номер для желающих приобрести билеты категорий Shakhtar Lounge и Club 1936: +38 067 620 14 59. 

Источник — ФК Шахтер

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