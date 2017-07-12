Шахтер – Динамо: билеты на матч 2 тура Премьер-лиги в Харькове

22 июля в рамках 2-го тура Премьер-лиги «Шахтер» в Харькове встретится с «Динамо». Начало в 19:30.

Приобрести билеты можно:

- в кассах стадиона «Металлист» (с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных);

- онлайн на официальном сайте ФК «Шахтер»;

- онлайн на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (тикеты можно распечатать самостоятельно и взять с собой);

- в розничной торговой сети Харькова.

Стоимость билетов на поединок «Шахтер» – «Динамо»:

Standard: 40, 60, 80, 120, 150 и 200 гривен;

Club 1936 (без пакета гостеприимства): 800 гривен;

Shakhtar Lounge (с пакетом гостеприимства): 2 000 гривен;

Sky Box: от 3 000 до 5 000 гривен.

Внимание! Один болельщик может купить не более четырех билетов. При себе необходимо иметь паспорт или водительские права.

Переселенцам предоставляется скидка 20% на места категории Standard (только в кассах ОСК «Металлист» при предъявлении паспорта или справки ВПЛ).

Дополнительную информацию можно получить по телефону +38 044 498 13 88 или электронной почте tickets.support@shakhtar.com. Контактный номер для желающих приобрести билеты категорий Shakhtar Lounge и Club 1936: +38 067 620 14 59.