Дьемерси МБОКАНИ: «Контрольные матчи помогли набрать игровые кондиции»

Нападающий Дьемерси Мбокани после двух лет выступлений на правах аренды за английские клубы «Норвич Сити» и «Халл Сити» вернулся в «Динамо».

Футболист поделился планами на будущее.

- У меня действующий контракт с «Динамо», я буду до конца его выполнять. Поэтому вернулся в Киев с одной целью – играть в футбол! Команду возглавил новый тренер, мы прошли подготовительный сбор. Надеюсь, сейчас ничто не помешает нам показывать хороший футбол.

- Как прошли подготовительные сборы, в контрольных матчах вам дважды удалось отличиться забитыми мячами…

- Действительно, сборы прошли неплохо, но готов я все еще не на 100%. Нужно возобновить игровые связи с партнерами по команде, отработать комбинации. С помощью тренеров это удастся сделать в самое ближайшее время.

- Готовы сыграть в матче за Суперкубок?

- Чувствую себя хорошо, контрольные матчи помогли набрать игровые кондиции. До матча еще есть несколько тренировок, сейчас каждый день идет нам на пользу. Естественно, если будет решение главного тренера, я готов помочь команде.

- Спустя два года вы вернулись в «Динамо», команда сильно изменилась?

- Не могу сказать, что я в «Динамо» новичок, скорее уже «старичок». Вернулся спустя два сезона, увидел много молодых игроков. Но в своем большинстве основные игроки остались, лишь некоторые покинули команду. Сейчас есть хороший баланс опыта и молодости.

- В «Динамо» вы единственный франкоязычный, с кем проводите свободное время?

- Французский хоть мой родной язык, я неплохо говорю и по-английски. Общаюсь со всеми легионерами, да и с украинцами легко нахожу общий язык. Вида, Мораэс, Антунеш… У нас дружная команда.