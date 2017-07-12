Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дьемерси МБОКАНИ: «Контрольные матчи помогли набрать игровые кондиции»

Конголезский форвард «Динамо» рассказал о готовности к матчу за Суперкубок

  • 12.07.2017 14:22
  • 665 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Дьемерси Мбокани (слева)
© Getty Images. Дьемерси Мбокани (слева)
Нападающий Дьемерси Мбокани после двух лет выступлений на правах аренды за английские клубы «Норвич Сити» и «Халл Сити» вернулся в «Динамо».
 
Футболист поделился планами на будущее.
 
- У меня действующий контракт с «Динамо», я буду до конца его выполнять. Поэтому вернулся в Киев с одной целью – играть в футбол!  Команду возглавил новый тренер, мы прошли подготовительный сбор. Надеюсь, сейчас ничто не помешает нам показывать хороший футбол.
 
- Как прошли подготовительные сборы, в контрольных матчах вам дважды удалось отличиться забитыми мячами…
- Действительно, сборы прошли неплохо, но готов я все еще не на 100%. Нужно возобновить игровые связи с партнерами по команде, отработать комбинации. С помощью тренеров это удастся сделать в самое ближайшее время.
 
- Готовы сыграть в матче за Суперкубок?
- Чувствую себя хорошо, контрольные матчи помогли набрать игровые кондиции. До матча еще есть несколько тренировок, сейчас каждый день идет нам на пользу. Естественно, если будет решение главного тренера, я готов помочь команде.
 
- Спустя два года вы вернулись в «Динамо», команда сильно изменилась?
- Не могу сказать, что я в «Динамо» новичок, скорее уже «старичок». Вернулся спустя два сезона, увидел много молодых игроков. Но в своем большинстве основные игроки остались, лишь некоторые покинули команду. Сейчас есть хороший баланс опыта и молодости.
 
- В «Динамо» вы единственный франкоязычный, с кем проводите свободное время?
- Французский хоть мой родной язык, я неплохо говорю и по-английски. Общаюсь со всеми легионерами, да и с украинцами легко нахожу общий язык. Вида, Мораэс, Антунеш… У нас дружная команда.

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.