КОРЗУН: «В матче за Суперкубок хотим исправиться за прошлый сезон»

Белорусский хавбек киевского «Динамо» Никита Корзун отметил, что с приходом белорусского специалиста Александра Хацкевича всем игрокам нужно доказывать свое место в составе, а также вписываться в новую тактическую схему.

«С Хацкевичем работается хорошо, новые требования, всем ребятам нужно все заново доказывать, не расслабляемся даже на тренировках. В тактическом плане подход Хацкевича немного отличается от Реброва. В том, что тренер белорус нет никакого преимущества, я, как и все, пытаюсь доказать, что я достоин играть, кроме как тренер-игрок у нас нет других отношений.

Сборы мы провели продуктивно, много матчей выиграли, выполнили установку тренера, так что я считаю, что хорошо провели сборы. В матче за Суперкубок хотим исправиться за прошлый сезон, начать с положительного результата, настраиваться на «Шахтер» дополнительно не надо, поэтому будем биться до конца», - сообщил Корзун.