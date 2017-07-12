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КОРЗУН: «В матче за Суперкубок хотим исправиться за прошлый сезон»

22-летний белорус рассказал о мотивации «Динамо» на матч против «Шахтера»

  • 12.07.2017 14:13
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ФК Динамо Киев, Никита Корзун
© ФК Динамо Киев, Никита Корзун
Белорусский хавбек киевского «Динамо» Никита Корзун отметил, что с приходом белорусского специалиста Александра Хацкевича всем игрокам нужно доказывать свое место в составе, а также вписываться в новую тактическую схему.
 
«С Хацкевичем работается хорошо, новые требования, всем ребятам нужно все заново доказывать, не расслабляемся даже на тренировках. В тактическом плане подход Хацкевича немного отличается от Реброва. В том, что тренер белорус нет никакого преимущества, я, как и все, пытаюсь доказать, что я достоин играть, кроме как тренер-игрок у нас нет других отношений.
 
Сборы мы провели продуктивно, много матчей выиграли, выполнили установку тренера, так что я считаю, что хорошо провели сборы. В матче за Суперкубок хотим исправиться за прошлый сезон, начать с положительного результата, настраиваться на «Шахтер» дополнительно не надо, поэтому будем биться до конца», - сообщил Корзун.

Источник — Xsport

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