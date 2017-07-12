Бобко подписал контракт с Черноморцем

Экс-игрок харьковского «Металлиста» и венгерского «Дебрецена» Иван Бобко подписал контракт с одесским «Черноморцем».
Детали контракта не сообщаются. Украинский полузащитник провел межсезонье в одесском клубе.
В прошлом сезоне Иван выступал за венгерский «Дебрецен», в составе которого провел 10 матчей, отметился одним забитым мячем и одним ассистом.
Футболист перешел в одесский «Черноморец» на правах свободного агента, так как венгерский клуб отказался продлевать с ним контракт из-за травмы.
Напомним, что Бобко является воспитанником одесского клуба.
Источник — Footboom
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