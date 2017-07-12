Бобко подписал контракт с Черноморцем

Круто тем что сделана из полиэстера, забота об окружающей среде. Да и смотрится прилично.

Так что не нужно было писать статью о волейболе?

Все это и так было известно тем, кто хоть немного следит за волейболом. А тем кому пох, так им эт...

Детский сад, честное слово... Уже нормально порадоваться не умеем... Да, Евролига далеко не тот у...