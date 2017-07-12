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Бобко подписал контракт с Черноморцем

26-летний футболист продолжит карьеру в родном клубе

  • 12.07.2017 13:38
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metalist.ua. Иван Бобко
© metalist.ua. Иван Бобко
Экс-игрок харьковского «Металлиста» и венгерского «Дебрецена» Иван Бобко подписал контракт с одесским «Черноморцем».
 
Детали контракта не сообщаются. Украинский полузащитник провел межсезонье в одесском клубе.
 
В прошлом сезоне Иван выступал за венгерский «Дебрецен», в составе которого провел 10 матчей, отметился одним забитым мячем и одним ассистом.
 
Футболист перешел в одесский «Черноморец» на правах свободного агента, так как венгерский клуб отказался продлевать с ним контракт из-за травмы.

Напомним, что Бобко является воспитанником одесского клуба.

Источник — Footboom

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