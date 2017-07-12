Егише МЕЛИКЯН: «Нам нельзя даже думать, что мы аутсайдеры»

Главный тренер каменской «Стали» Егише Меликян рассказал, кто из игроков остался в клубе, ожидается ли усиление состава и поделился ожиданиями от нового сезона.

- Кто из опытных игроков остался в «Стали»?

- Братья Малакяны, Задерака, Мысык, Кузык и Пеньков.

- Можно ли ожидать, что «Сталь» подпишет кого-то из опытных игроков или ставка и дальше будет делаться на молодежь?

- Базовая ставка идет на молодежь, но от хорошего игрока мы не откажемся. Пока открыто трансферное окно, мы будем просматривать. Главное, чтобы наши желания и возможности совпадали. Тогда почему нет? Всегда есть желание усилить команду.

- Будут ли какие-то изменения в жизни «Стали»? Команда и дальше продолжит тренироваться в Киеве, а играть на «Метеоре»?

- Я сейчас сконцентрирован на подготовке команды к чемпионату, поэтому меня беспокоит только работа главного тренера. У нас есть в клубе люди, которые решают организационные моменты, это их вектор работы.

Постепенно наши руководители много проблем решили, много вопросов еще в процессе. У меня ответов на эти вопросы нет, потому что в данный момент все мои мысли заняты другими задачами. Но я уверен, что у нас все будет хорошо.

- «Сталь» практически за две недели межсезонья из крепкого середняка Премьер-лиги превратилась в одного из главных аутсайдеров сезона. Где вы берете вдохновение работать в такой ситуации?

- Я, как тренер, не позволю своим игрокам даже думать, что мы кандидаты на вылет. Не хочу сказать громкие слова, но не нужно недооценивать «Сталь». Да, будет сложно, я это понимаю. Но у нас есть командный дух.

Мы упорно работаем, чтобы играть и показать результативный футбол. Как у нас получится – это другой вопрос. Но нам нельзя даже думать, что мы аутсайдеры. Нам нужно мыслить позитивно.