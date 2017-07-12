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Егише МЕЛИКЯН: «Нам нельзя даже думать, что мы аутсайдеры»

Новый наставник каменской «Стали» рассказал о подготовке команды к новому сезону

  • 12.07.2017 12:54
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pfcstal.com. Егише Меликян
© pfcstal.com. Егише Меликян
Главный тренер каменской «Стали» Егише Меликян рассказал, кто из игроков остался в клубе, ожидается ли усиление состава и поделился ожиданиями от нового сезона.
 
- Кто из опытных игроков остался в «Стали»?
- Братья Малакяны, Задерака, Мысык, Кузык и Пеньков.
 
- Можно ли ожидать, что «Сталь» подпишет кого-то из опытных игроков или ставка и дальше будет делаться на молодежь?
- Базовая ставка идет на молодежь, но от хорошего игрока мы не откажемся. Пока открыто трансферное окно, мы будем просматривать. Главное, чтобы наши желания и возможности совпадали. Тогда почему нет? Всегда есть желание усилить команду.
 
- Будут ли какие-то изменения в жизни «Стали»? Команда и дальше продолжит тренироваться в Киеве, а играть на «Метеоре»?
- Я сейчас сконцентрирован на подготовке команды к чемпионату, поэтому меня беспокоит только работа главного тренера. У нас есть в клубе люди, которые решают организационные моменты, это их вектор работы. 
 
Постепенно наши руководители много проблем решили, много вопросов еще в процессе. У меня ответов на эти вопросы нет, потому что в данный момент все мои мысли заняты другими задачами. Но я уверен, что у нас все будет хорошо.
 
- «Сталь» практически за две недели межсезонья из крепкого середняка Премьер-лиги превратилась в одного из главных аутсайдеров сезона. Где вы берете вдохновение работать в такой ситуации?
- Я, как тренер, не позволю своим игрокам даже думать, что мы кандидаты на вылет. Не хочу сказать громкие слова, но не нужно недооценивать «Сталь». Да, будет сложно, я это понимаю. Но у нас есть командный дух.
 
Мы упорно работаем, чтобы играть и показать результативный футбол. Как у нас получится – это другой вопрос. Но нам нельзя даже думать, что мы аутсайдеры. Нам нужно мыслить позитивно.

Источник — ua-football

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