КРАВЕЦ: «С Хацкевичем пересекались в дубле, это хороший специалист»

Форвард «Динамо» Артем Кравец поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины, а также планами на сезон.

«Мы все профессионалы, готовимся к новому сезону. Я думаю, сборы хорошо прошли, и, надеюсь, мы одержим победу в Суперкубке.

Ожидания от игры с «Шахтером»? Это первая игра сезона, с «Шахтером» все игры принципиальные, но, все-таки, впереди еще целый чемпионат, Лига чемпионов, поэтому, я думаю, через эту игру будем подходить к этим главным матчам.

Мотивация после двух сезонов в Европе? Хорошая, я говорил, что вернулся в свою родную команду, всегда мечтал здесь играть, поэтому не может быть и речи о какой-то немотивации.

После травмы я восстановился полностью, все хорошо. Я сборы пропустил, немного еще не ощутил тонкости работы с новым тренером, но мы пересекались в дубле, это хороший специалист. Мне без разницы, играть в двух нападающих или в одного, это решит тренерский штаб», – сказал Кравец.

Напомним, «Динамо» сыграет с «Шахтером» в Суперкубке 15 июля в 21.00.