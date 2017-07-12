Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

КРАВЕЦ: «С Хацкевичем пересекались в дубле, это хороший специалист»

Футболист киевского «Динамо» сообщил, что пропустил сборы, но с новым наставником клуба знаком

  • 12.07.2017 12:35
  • 677 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Getty Images. Артем Кравец
© Getty Images. Артем Кравец
Форвард «Динамо» Артем Кравец поделился ожиданиями от матча за Суперкубок Украины, а также планами на сезон.
 
«Мы все профессионалы, готовимся к новому сезону. Я думаю, сборы хорошо прошли, и, надеюсь, мы одержим победу в Суперкубке.
 
Ожидания от игры с «Шахтером»? Это первая игра сезона, с «Шахтером» все игры принципиальные, но, все-таки, впереди еще целый чемпионат, Лига чемпионов, поэтому, я думаю, через эту игру будем подходить к этим главным матчам.
 
Мотивация после двух сезонов в Европе? Хорошая, я говорил, что вернулся в свою родную команду, всегда мечтал здесь играть, поэтому не может быть и речи о какой-то немотивации.
 
После травмы я восстановился полностью, все хорошо. Я сборы пропустил, немного еще не ощутил тонкости работы с новым тренером, но мы пересекались в дубле, это хороший специалист. Мне без разницы, играть в двух нападающих или в одного, это решит тренерский штаб», – сказал Кравец.
 
Напомним, «Динамо» сыграет с «Шахтером» в Суперкубке 15 июля в 21.00.
 
Ранее сообщалось, что Кравец тренируется с «Динамо» в общей группе.

Источник — Трибуна

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Dima Any
      Dima Any, 12.07.2017 12:50
    +2
    що він виграв ? що він хороший спеціаліст !!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.