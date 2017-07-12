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Кравец тренируется с Динамо в общей группе

28-летний нападающий столичного клуба вернулся к тренировкам

  • 12.07.2017 12:25
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Getty Images. Артем Кравец
© Getty Images. Артем Кравец
Форвард «Динамо» Артем Кравец приступил к тренировкам в общей группе «бело-синих».
 
Напомним, что нападающий получил травму перед началом сбора киевлян в Австрии, из-за чего пропустил предсезонную подготовку, восстанавливаясь в Сербии.
 
В прошедшем сезоне Кравец играл на правах аренды в испанской Ла Лиге за «Гранаду». Всего за испанский клуб украинец сыграл 26 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Источник — Динамомания

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