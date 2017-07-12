Кравец тренируется с Динамо в общей группе

Форвард «Динамо» Артем Кравец приступил к тренировкам в общей группе «бело-синих».
Напомним, что нападающий получил травму перед началом сбора киевлян в Австрии, из-за чего пропустил предсезонную подготовку, восстанавливаясь в Сербии.
В прошедшем сезоне Кравец играл на правах аренды в испанской Ла Лиге за «Гранаду». Всего за испанский клуб украинец сыграл 26 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Источник — Динамомания
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