Рыбалка не тренируется с Динамо в Конча-Заспе

На мою думку, Еліні з Мугурусою тяжко на траві, але на харді цілком по зубам. А от із Плішковою і...

Вообще у Элины с Мугурусой статистика личный встреч 3:3. Причем две из трех побед Гарбинья одержа...

С чем?

очередной шлак в состав ДК, очередной гвоздик в гроб ДК от сукиса-п.и.т.ара...что и как усилит эт...

Шахтер для вас самый большой насильник. Продуваете из года в год, только в интервью герои

И не только раздражитель...