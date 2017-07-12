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Рыбалка не тренируется с Динамо в Конча-Заспе

Хавбек «бело-синих» в ближайшее время продолжит тренировки с молодежным составом клуба

  • 12.07.2017 12:12
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Getty Images. Сергей Рыбалка (слева)
© Getty Images. Сергей Рыбалка (слева)
Полузащитник «Динамо» Сергей Рыбалка не тренируется с первой командой в Конча-Заспе. При этом со здоровьем у футболиста все в порядке.
 
Ранее главный тренер «бело-синих» Александр Хацкевич сказал, что Сергею необходимо определиться: «оставаться и до конца биться за место в составе, или поменять обстановку и играть в другом клубе». 
 
В ближайшее время Рыбалка будет тренироваться с молодежным составом «Динамо» - в компании уже покинувших команду Александра Гладкого и Валерия Федорчука.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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