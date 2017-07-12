Михайличенко и Тымчик уйдут из Динамо в аренду

Богдан Михайличенко и Александр Тымчик покинут киевское «Динамо» и отправятся в аренду. Об этом сегодня сообщил журналистам Александр Хацкевич.

При этом, по словам Александра Николаевича, у Тымчика уже есть вариант с клубом Премьер-лиги. Также наставник «бело-голубых» подтвердил, что клуб покинет нападающий Роман Яремчук.