Михайличенко и Тымчик уйдут из Динамо в аренду

Богдан Михайличенко и Александр Тымчик покинут киевское «Динамо» и отправятся в аренду. Об этом сегодня сообщил журналистам Александр Хацкевич.
При этом, по словам Александра Николаевича, у Тымчика уже есть вариант с клубом Премьер-лиги. Также наставник «бело-голубых» подтвердил, что клуб покинет нападающий Роман Яремчук.
Ранее сообщалось, что «Динамо» отдаст Яремчука в новую аренду.
Источник — Динамо Киев от Шурика
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