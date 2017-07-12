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Михайличенко и Тымчик уйдут из Динамо в аренду

Молодые футболисты столичного клуба будут играть в других командах на правах аренды

  • 12.07.2017 11:59
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fcdynamo.kiev.ua. Богдан Михайличенко
© fcdynamo.kiev.ua. Богдан Михайличенко
Богдан Михайличенко и Александр Тымчик покинут киевское «Динамо» и отправятся в аренду. Об этом сегодня сообщил журналистам Александр Хацкевич.
 
При этом, по словам Александра Николаевича, у Тымчика уже есть вариант с клубом Премьер-лиги. Также наставник «бело-голубых» подтвердил, что клуб покинет нападающий Роман Яремчук.
 

Источник — Динамо Киев от Шурика

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