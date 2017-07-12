Артем БЕСЕДИН: «Для нас Шахтер - самый большой раздражитель»

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин перед сегодняшней тренировкой поделился своим мнением о предстоящем матче за Суперкубок Украины с «Шахтером» и изменениях в команде.

- Насколько важно «Динамо» начать сезон с победы в Суперкубке?

- Это очень важно, нужно спокойно провести первые игры, чтобы обрести уверенность. Это принципиальный матч для и «Динамо», и для «Шахтера». Неважно, на Кубок или в чемпионате. Будет очень интересная игра. Уверен, что мы подойдем к ней в оптимальной форме.

- «Шахтер» - раздражитель для «Динамо». Для вас эта встреча будет чем-то особенным?

- Конечно. Для нас «Шахтер» - самый большой раздражитель. Нужно выложиться на все 100%.

- После сбора в команде поменялся микроклимат?

- Хацкевич внес свои коррективы в тренировочный процесс. В команде очень хорошая атмосфера, всем нравится. Все хорошо. Главное все это поддерживать до конца сезона.

- В игре команды произошли какие-то изменения?

- В плане игры ничего кардинально не поменялось. Есть свои нюансы и все.

- В команде появились новые игроки. Со всеми сыгрались?

- Да. Повторюсь, у нас хорошая атмосфера. Приняли новых футболистов. Думаю, для них не составит труда притереться.