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Артем БЕСЕДИН: «Для нас Шахтер - самый большой раздражитель»

Форвард «Динамо» сообщил, что матч за Суперкубок - принципиальный для обеих команд

  • 12.07.2017 11:49
  • 318 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Артем Беседин
© Getty Images. Артем Беседин
Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин перед сегодняшней тренировкой поделился своим мнением о предстоящем матче за Суперкубок Украины с «Шахтером» и изменениях в команде.
 
- Насколько важно «Динамо» начать сезон с победы в Суперкубке?
- Это очень важно, нужно спокойно провести первые игры, чтобы обрести уверенность. Это принципиальный матч для и «Динамо», и для «Шахтера». Неважно, на Кубок или в чемпионате. Будет очень интересная игра. Уверен, что мы подойдем к ней в оптимальной форме.
 
- «Шахтер» - раздражитель для «Динамо». Для вас эта встреча будет чем-то особенным?
- Конечно. Для нас «Шахтер» - самый большой раздражитель. Нужно выложиться на все 100%.
 
- После сбора в команде поменялся микроклимат?
- Хацкевич внес свои коррективы в тренировочный процесс. В команде очень хорошая атмосфера, всем нравится. Все хорошо. Главное все это поддерживать до конца сезона.
 
- В игре команды произошли какие-то изменения?
- В плане игры ничего кардинально не поменялось. Есть свои нюансы и все.
 
- В команде появились новые игроки. Со всеми сыгрались?
- Да. Повторюсь, у нас хорошая атмосфера. Приняли новых футболистов. Думаю, для них не составит труда притереться.
 

Источник — Динамомания

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Комментарии
    tarasbulba007
      tarasbulba007, 12.07.2017 12:00
    -15
    И не только раздражитель...
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    korrdon
      korrdon, 12.07.2017 12:10
    -10
    Шахтер для вас самый большой насильник. Продуваете из года в год, только в интервью герои
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