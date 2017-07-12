Фиорентина планирует продать Калинича в ближайшие 10 дней

Итальянская «Фиорентина» выдвинула ультиматум по продаже хорватского экс-форварда «Днепра» Николы Калинича.
Клуб из Флоренции не станет продавать 29-летнего футболиста, если сделка не состоится в ближайшие 10 дней. «Фиалки» хотят получить за него 27 миллионов евро.
Сам хорват хотел бы перейти в другой итальянский клуб - «Милан».
Источник — La Gazzetta dello Sport
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