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Фиорентина планирует продать Калинича в ближайшие 10 дней

«Фиалки» хотят получить за экс-форварда «Днепра» 27 миллионов евро

  • 12.07.2017 11:14
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Getty Images. Никола Калинич
© Getty Images. Никола Калинич
Итальянская «Фиорентина» выдвинула ультиматум по продаже хорватского экс-форварда «Днепра» Николы Калинича.
 
Клуб из Флоренции не станет продавать 29-летнего футболиста, если сделка не состоится в ближайшие 10 дней. «Фиалки» хотят получить за него 27 миллионов евро.
 
Сам хорват хотел бы перейти в другой итальянский клуб - «Милан».

Источник — La Gazzetta dello Sport

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