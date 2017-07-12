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Маркевичу сделали операцию на колене

Мирону Богдановичу была проведена операция из-за проблем с коленным суставом

  • 12.07.2017 10:59
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Getty Images. Мирон Маркевич
© Getty Images. Мирон Маркевич
Контрольный матч ровенского «Вереса» и луцкой «Волыни» (3:0) в Винниках посетил Мирон Маркевич - глава комитета национальных сборных ФФУ . Мирон Богданович пришел на стадион с костылями.
 
Недавно экс-наставнику «Днепра» и харьковского «Металлиста» сделали операцию из-за проблем с коленным суставом. Она прошла в Харькове.
 
На матче Маркевич встретил бывшего подопечного по сборной Украины и «Днепру», а также экс-хавбека «Руха» Александра Алиева. Маркевич и Алиев тепло поздоровались и пообщались несколько минут.

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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