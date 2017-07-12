Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Галатасарай сделал новое предложение по Коноплянке

Стамбульский клуб планирует арендовать украинца с возможностью выкупа контракта

  • 12.07.2017 10:33
  • 378 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Евгений Коноплянка
© Getty Images. Евгений Коноплянка
Турецкий «Галатасарай» сделал новое официальное предложение немецкому «Шальке» по украинскому полузащитнику Евгению Коноплянке.
 
На этот раз стамбульский клуб желает арендовать Коноплянку на один сезон с возможностью выкупа контракта за 7 млн евро.
 
Гельзенкирхенский клуб пока не ответил на такой запрос, но известно, что «Шальке» планирует продать украинца не дешевле 9 миллионов евро.
 

Источник — Профутбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.