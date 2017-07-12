Галатасарай сделал новое предложение по Коноплянке

Турецкий «Галатасарай» сделал новое официальное предложение немецкому «Шальке» по украинскому полузащитнику Евгению Коноплянке.
На этот раз стамбульский клуб желает арендовать Коноплянку на один сезон с возможностью выкупа контракта за 7 млн евро.
Гельзенкирхенский клуб пока не ответил на такой запрос, но известно, что «Шальке» планирует продать украинца не дешевле 9 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Шальке» отказался отдавать Коноплянку в аренду «Галатасараю».
Источник — Профутбол
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