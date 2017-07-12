Галатасарай сделал новое предложение по Коноплянке

Турецкий «Галатасарай» сделал новое официальное предложение немецкому «Шальке» по украинскому полузащитнику Евгению Коноплянке.

На этот раз стамбульский клуб желает арендовать Коноплянку на один сезон с возможностью выкупа контракта за 7 млн евро.

Гельзенкирхенский клуб пока не ответил на такой запрос, но известно, что «Шальке» планирует продать украинца не дешевле 9 миллионов евро.