Олександр КОВПАК: «Нікуди з України виїжджати не хочу»

Відомий український форвард Олександр Ковпак розповів, де хоче продовжити кар'єру.

«Я переговорив з президентом «Черкаського Дніпра» і ми розірвали мою угоду за обопільною згодою. Зараз я вільний агент. Я вдячний «Ворсклі», яка дозволила підтримувати форму разом з її дублюючим складом.

Де гратиму далі? Переговори тривають, але, зізнаюся чесно, нікуди з України виїжджати не хочу. Надаю перевагу саме українським клубам. Є варіант поїхати, скажімо, у Казахстан. Але якщо вже зриватися у таку далечінь, то на дуже хороші умови. Як на мене, краще вже менше, але тут, поблизу від дому», - розповів Ковпак.