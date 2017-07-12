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Олександр КОВПАК: «Нікуди з України виїжджати не хочу»

Екс-форвард «Черкаського Дніпра» повідомив, що планує перейти в український клуб

  • 12.07.2017 10:12
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ФК Черкасский Днепр. Александр Ковпак
© ФК Черкасский Днепр. Александр Ковпак
Відомий український форвард Олександр Ковпак розповів, де хоче продовжити кар'єру.
 
«Я переговорив з президентом «Черкаського Дніпра» і ми розірвали мою угоду за обопільною згодою. Зараз я вільний агент. Я вдячний «Ворсклі», яка дозволила підтримувати форму разом з її дублюючим складом.
 
Де гратиму далі? Переговори тривають, але, зізнаюся чесно, нікуди з України виїжджати не хочу. Надаю перевагу саме українським клубам. Є варіант поїхати, скажімо, у Казахстан. Але якщо вже зриватися у таку далечінь, то на дуже хороші умови. Як на мене, краще вже менше, але тут, поблизу від дому», - розповів Ковпак.

Источник — ПлюсСпорт

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