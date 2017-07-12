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Вида попал в сферу интересов Севильи

Хорватский защитник может стать заменой Адилю Реми, который перешел в «Марсель»

  • 12.07.2017 10:28
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Getty Images. Домагой Вида
© Getty Images. Домагой Вида

«Севилья» рассматривает возможность приобретения защитника «Динамо» Домагоя Виды. Хорват должен стать заменой Адилю Реми, который перешел в «Марсель».

Сообщается, что кандидатуру 28-летнего футболиста предложил спортивный директор «Севильи» Оскар Ариас.

Напомним, контракт Виды с «Динамо» действует до конца 2017 года.

Ранее защитником «сине-белых» интересовались «Бешикташ», «Марсель» и «Лестер».

Источник — As.com

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