Вида попал в сферу интересов Севильи

«Севилья» рассматривает возможность приобретения защитника «Динамо» Домагоя Виды. Хорват должен стать заменой Адилю Реми, который перешел в «Марсель».
Сообщается, что кандидатуру 28-летнего футболиста предложил спортивный директор «Севильи» Оскар Ариас.
Напомним, контракт Виды с «Динамо» действует до конца 2017 года.
Ранее защитником «сине-белых» интересовались «Бешикташ», «Марсель» и «Лестер».
Источник — As.com
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