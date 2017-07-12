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Артем ФЕДЕЦКИЙ: «В Дармштадте к легионерам было непонятное отношение»

Бывший защитник «Дармштадта» – об уходе из немецкого клуба

  • 12.07.2017 10:10
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ФК Дармштадт. Артем Федецкий
© ФК Дармштадт. Артем Федецкий

Экс-защитник «Дармштадта» Артем Федецкий рассказал, как у него складывалась карьера в Германии и где он собирается продолжить выступления.

— Артем, вы еще в отпуске или уже определились с дальнейшим этапом карьеры?
— Нахожусь дома с семьей на Волыни. Поддерживаю форму в индивидуальном порядке, работаю над собой. Специальные люди работают по вопросам моего трудоустройства. Все может решиться завтра или послезавтра, или на следующей неделе. А я поддерживаю форму, чтобы быть в боевой готовности и в любой момент возобновить полноценный тренировочный режим. Пока что ни с одним клубом контракта у меня нет.

— Возможно, что вы вернетесь играть в Украину?
— С Украиной вряд ли что-то получится. Я держу курс на заграницу. Конечно же, в приоритете европейские страны. Пока конкретно не скажу, какой это будет чемпионат.

— Как вы расстались с «Дармштадтом», разговор с тренером был?
— Нет, не было. Честно говоря, для меня дико, что такой разговор не состоялся. Все-таки можно было пообщаться, поговорить о некоторых вещах, ведь были нюансы. Я зла не держу на тренера, но можно было пообщаться, конечно.

Я был готов к такому разговору, но идти напрашиваться не в моих правилах, не в моих принципах. Не то, что я великий игрок какой-то. Не в этом дело. Просто Торстен Фрингс в большей степени общался с немцами. К легионерам было непонятное отношение, он не особо с легионерами общался. Диалога как такового и не было.

— Но вы нахваливали Фрингса, когда он возглавил команду.
— Я ничего плохого не могу сказать о нем, как о тренере. Я до сих пор считаю, что он хороший и перспективный специалист. У него интересные занятия. Но немецкий менталитет другой. Там отношение ко всему другое. Да, я играл не во всех матчах. Расстались с клубом мы по обоюдному согласию. Думаю, претензий ко мне нет.

— Вы командой вообще не встречались во внефутбольное время?
— Не подумайте, что я только и ждал каких-то гулянок, нет. Не в этом дело. Да, были барбекю, игры были своеобразные, чтобы сплотить коллектив. Мы устраивали посиделки с пивом, было нормальное времяпрепровождение. Но такой сплоченности, как у нас, в смысле собираться семьями, в Европе я не заметил. У нас, у украинцев, футбольная семья воспринимается более глобально. У нас жены между собой общаются, дружат. А в Германии во время моего пребывания в клубе, мы два раза все вместе встретились — на Рождество и на Новый год, кажется.

— Какой позитив вынесете из периода в Германии? Какой матч запомнился больше всего?
— Я помню каждый матч, в котором принимал участие. Конечно, победу над дортмундской «Боруссией» выделю. Особые ощущения остались после этого поединка. Матчи с «Боруссией» были невероятными.

— Есть ли у вас мнение по поводу отношений Коноплянки с «Шальке 04»?
— Жене тяжело заиграть в «Шальке». Со стороны видно, что чемпионат Германии сложный. Команды там играют тактически. Невзирая на подбор футболистов, несмотря на их физические и технические способности, они придерживаются тактики. Исключение составляют «Бавария» и «Боруссия», которые могут пройтись по сопернику катком.

Считаю, что отношение в команде к Коноплянке в «Шальке» было не такое, как надо. Я играл против «Шальке». Женя ничем не хуже футболистов, выходивших в основе на его позиции. Причина совсем в другом. Есть нюансы и причины, о которых не стоит пока что говорить.

— Ярмоленко сможет заиграть в «Баварии»?
— Дай Бог. Сам Андрей не раз говорил, что хочет перейти и попробовать свои силы в хорошем европейском клубе. У него есть все возможности и задатки. Но трансферная стоимость и его желаемая заработная плата высокие. В Европе смотрят на это по-другому.

— Хотите снова играть за сборную Украины?
— Я не завязывал со сборной Украины и не говорил, что закончил карьеру в сборной. Хочу в ней играть. Главный тренер Андрей Шевченко не вызвал меня на матч со сборной Финляндии — это его решение. Он не поставил меня играть с хорватами, хотя у меня были самые большие шансы играть на позиции крайнего защитника. Это его право, не могу обвинять его в этом. Как дальше будут складываться дела в сборной — посмотрим. Многое будет зависеть от того, в каком клубе и как буду играть я сам. Потом решение за главным тренером.

Источник — MatchDay

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