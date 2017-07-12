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Верес отказался от идеи подписания Леандро

Игра 33-летнего футболиста не устроила тренерский штаб команды

  • 12.07.2017 10:05
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ФК Волынь. Леандро (справа)
© ФК Волынь. Леандро (справа)

«Верес» не будет подписывать контракт с находившимся на просмотре левым защитником Леандро. Тренерский штаб команды во главе с Юрием Виртом не устроила игра 33-летнего футболиста, поэтому с ним было решено расстаться.

Экс-защитник «Таврии», «Говерлы» и «Волыни» прибыл на второй предсезонный учебно-тренировочный сбор ровненской команды в Винниках 5 июля и сыграл в двух контрольных матчах против Карпат U-21 (6:0) и Волыни (3:0).

Последние три года 33-летний бразилец выступал в Польше – за «Корону» и «Гурник Ленчна».

Ранее «Верес» также отказался от идеи подписания французского форварда Жулиана Рулье и оформил соглашения с защитником Владимиром Адамюком и нападающим Михаилом Сергийчуком.

Источник — Sportarena

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