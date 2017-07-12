Украинский защитник Иван Зотько останется в «Валенсии». 21-летний футболист принял решение не покидать нынешнюю команду и будет стараться закрепиться в испанском чемпионате.



Сообщается, что у футболиста были другие предложения о продолжении карьеры, но в итоге Зотько решил остаться в составе «летучих мышей».



Напомним, украинец присоединился к «Валенсии» в начале июля 2016 года. Правда, за основную команду Иван пока не играл, выступая за «Валенсию Месталью» в 3-м испанском дивизионе.