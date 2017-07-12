Украинский защитник Иван Зотько останется в «Валенсии». 21-летний футболист принял решение не покидать нынешнюю команду и будет стараться закрепиться в испанском чемпионате.
Сообщается, что у футболиста были другие предложения о продолжении карьеры, но в итоге Зотько решил остаться в составе «летучих мышей».
Напомним, украинец присоединился к «Валенсии» в начале июля 2016 года. Правда, за основную команду Иван пока не играл, выступая за «Валенсию Месталью» в 3-м испанском дивизионе.
Источник — Footboom
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