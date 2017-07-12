Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Иван Зотько останется в Валенсии

Украинский защитник продолжит выступать в испанском клубе

  • 12.07.2017 09:50
  • 336 просмотров
  • 0 комментария
Метки
instagram.com. Иван Зотько
© instagram.com. Иван Зотько

Украинский защитник Иван Зотько останется в «Валенсии». 21-летний футболист принял решение не покидать нынешнюю команду и будет стараться закрепиться в испанском чемпионате.

Сообщается, что у футболиста были другие предложения о продолжении карьеры, но в итоге Зотько решил остаться в составе «летучих мышей».

Напомним, украинец присоединился к «Валенсии» в начале июля 2016 года. Правда, за основную команду Иван пока не играл, выступая за «Валенсию Месталью» в 3-м испанском дивизионе.

Источник — Footboom

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.