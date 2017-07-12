Олимпик арендовал защитника молодежной команды Динамо

Защитник молодежной команды «Динамо» Павел Лукьянчук до конца 2017 года на правах аренды будет выступать за «Олимпик» из Донецка.
Лукьянчук является воспитанником запорожского футбола. В сезоне 2016/17 в молодежном чемпионате провел в составе «Динамо» 26 матчей, забил 1 мяч.
Источник — ФК Динамо Киев
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