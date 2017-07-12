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Олимпик арендовал защитника молодежной команды Динамо

Павел Лукьянчук до конца года будет играть в составе донецкого клуба

  • 12.07.2017 09:43
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ФК Динамо Киев. Павел Лукьянчук
© ФК Динамо Киев. Павел Лукьянчук

Защитник молодежной команды «Динамо» Павел Лукьянчук до конца 2017 года на правах аренды будет выступать за «Олимпик» из Донецка.

Лукьянчук является воспитанником запорожского футбола. В сезоне 2016/17 в молодежном чемпионате провел в составе «Динамо» 26 матчей, забил 1 мяч.

Источник — ФК Динамо Киев

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