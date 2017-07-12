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Александр АЛИЕВ: «С Блохиным не сошлись характерами»

Бывший игрок сборной Украины – о конфликтах с наставниками

  • 12.07.2017 09:31
  • 1272 просмотров
  • 2 комментария
Метки
ФФУ. Назар Холодницкий
© ФФУ. Назар Холодницкий

Бивший гирок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о взаимоотношениях с некоторыми тренерами.

— Вы говорили, с кем из наставников вам работалось комфортно. А с кем было тяжело?
— Сложнее всего было с Валерием Газзаевым и Йожефом Сабо.

— Некоторые футболисты говорили, что с Сабо невыносимо было находиться в одной команде…
— Не хочу ничего плохого сейчас говорить. Человек уже в возрасте, у него своя голова на плечах. Хотя он любит рассказывать, мол, Алиев — алкоголик.  Если он так считает, то это его право. Пускай это все останется на его совести.

— А что скажете про Олега Блохина?
— Не сошлись мы характерами с Олегом Владимировичем. Спору нет, он — известная личность, выигрывал Золотой мяч, многого добился в футболе. Но он уже тренер, а не футболист. А футболиста убить в себе не смог. Скорее всего он до сих пор живет теми временами, когда еще был игроком. Возможно, это не позволило ему достичь больших высот на клубном уровне.

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    uasportiv
      uasportiv, 12.07.2017 10:13
    +1
    во.... готовый эксперт....
    для телеканала Футбол
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    Petro Kolos
    Petro Kolos, 12.07.2017 10:21
    0
    как-то со всеми не заладилось.....а может надо искать причины в себе в первую очередь, а? Санек?
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