Александр АЛИЕВ: «С Блохиным не сошлись характерами»

Бивший гирок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о взаимоотношениях с некоторыми тренерами.

— Вы говорили, с кем из наставников вам работалось комфортно. А с кем было тяжело?

— Сложнее всего было с Валерием Газзаевым и Йожефом Сабо.

— Некоторые футболисты говорили, что с Сабо невыносимо было находиться в одной команде…

— Не хочу ничего плохого сейчас говорить. Человек уже в возрасте, у него своя голова на плечах. Хотя он любит рассказывать, мол, Алиев — алкоголик. Если он так считает, то это его право. Пускай это все останется на его совести.

— А что скажете про Олега Блохина?

— Не сошлись мы характерами с Олегом Владимировичем. Спору нет, он — известная личность, выигрывал Золотой мяч, многого добился в футболе. Но он уже тренер, а не футболист. А футболиста убить в себе не смог. Скорее всего он до сих пор живет теми временами, когда еще был игроком. Возможно, это не позволило ему достичь больших высот на клубном уровне.