Александр АЛИЕВ: «С Блохиным не сошлись характерами»

Бивший гирок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев рассказал о взаимоотношениях с некоторыми тренерами.
— Вы говорили, с кем из наставников вам работалось комфортно. А с кем было тяжело?
— Сложнее всего было с Валерием Газзаевым и Йожефом Сабо.
— Некоторые футболисты говорили, что с Сабо невыносимо было находиться в одной команде…
— Не хочу ничего плохого сейчас говорить. Человек уже в возрасте, у него своя голова на плечах. Хотя он любит рассказывать, мол, Алиев — алкоголик. Если он так считает, то это его право. Пускай это все останется на его совести.
— А что скажете про Олега Блохина?
— Не сошлись мы характерами с Олегом Владимировичем. Спору нет, он — известная личность, выигрывал Золотой мяч, многого добился в футболе. Но он уже тренер, а не футболист. А футболиста убить в себе не смог. Скорее всего он до сих пор живет теми временами, когда еще был игроком. Возможно, это не позволило ему достичь больших высот на клубном уровне.
Источник — zbirna.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
для телеканала Футбол
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.