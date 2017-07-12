Сергійчук та Адамюк підписали контракти з Вересом

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Бой Усика с Хуком состоится в Киеве 10:33 — sus1ik Довольно скептически отношусь к нашим боксерам( кроме Васи), поэтому перед этой встречей у меня з...

Дуглас Коста прибыл в Турин для подписания контракта с Ювентусом 10:29 — Footbolboy Не выдержал конкуренции в одном из сильнейших клубов мира, решил выбрать что-то попроще. Че в Шах...