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Сергійчук та Адамюк підписали контракти з Вересом

Трудові угоди розраховані за системою «1+1»

  • 12.07.2017 09:24
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ФК Верес. Михаил Сергийчук
© ФК Верес. Михаил Сергийчук

25-річні нападник Михайло Сергійчук та захисник Володимир Адамюк поповнили лави рівненського «Вереса». З гравцями підписано контракт за системою «1+1».

Для Сергійчука це вже четвертий прихід у «Верес». У минулому сезоні Михайло відіграв в осінній частині за червоно-чорних 17 матчів (4 голи), після чого перебрався до донецького «Олімпіка». Загалом нині за плечима у Сергійчука 51 офіційний поєдинок за «Верес».

Володимир Адамюк – вихованець калуського футболу. Професійний шлях розпочинав у «Кримтеплиці» (9 матчів), далі була кам’янська «Сталь» (74 гри). Минулий сезон Адамюк провів за «Дніпро» (31 поєдинок).
 

Источник — ФК Верес

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