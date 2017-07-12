ВАЛЬДАНО: Перес сказал: «Подождем, пока Кака будет стоить € 60 млн»

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано рассказал о том, что мадридский клуб мог купить бразильца Кака всего за 12 миллионов евро, но решил повременить с трансфером.

«Дело было в 2002 году. В рамках празднования столетия «Реала» мы организовали товарищеский матч, в котором принимали участие звезды мирового футбола. Мне пришло в голову позвать на этот матч Кака. Он приехал и сыграл просто великолепно в последние 20 минут.

После матча я поговорил с Флорентино Пересом и сказал ему: «Здесь есть потрясающий игрок, который сейчас стоит всего € 12 млн, но через четыре года он будет стоить € 60 млн». Ответ Флорентино я не забуду никогда: «Не волнуйся, Хорхе. Мы подождем, пока он будет стоить € 60 млн», – сказал Вальдано.

Напомним, Кака перешел в «Реал» в 2009 году за 65 миллионов евро.