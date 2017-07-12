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Динамо планирует продлить контракт с Мбокани

Окончательное решение остается за конголезским форвардом

  • 12.07.2017 08:48
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Киевское «Динамо» планирует продлить контракт с конголезским форвардом Дьемерси Мбокани. Сообщается, что окончательное решение должен принять сам футболист.

Ранее 31-летний нападающий был дозаявлен «Динамо» для участия в новом сезоне.

На летнем сборе Мбокани провел за «Динамо» 3 спарринга, в которых забил 2 гола. Его нынешний контракт действует до лета 2018 года.

Прошлый сезон конголезец провел в «Халл Сити», в котором сыграл 12 матчей и не забил ни одного мяча.

Источник — Twitter

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