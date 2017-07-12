Динамо планирует продлить контракт с Мбокани

Киевское «Динамо» планирует продлить контракт с конголезским форвардом Дьемерси Мбокани. Сообщается, что окончательное решение должен принять сам футболист.



Ранее 31-летний нападающий был дозаявлен «Динамо» для участия в новом сезоне.



На летнем сборе Мбокани провел за «Динамо» 3 спарринга, в которых забил 2 гола. Его нынешний контракт действует до лета 2018 года.



Прошлый сезон конголезец провел в «Халл Сити», в котором сыграл 12 матчей и не забил ни одного мяча.