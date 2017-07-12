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Тарас КАЧАРАБА: «Ставлю задачу вернуться в первую команду Шахтера»

Новоиспеченный защитник «Звезды» – о целях на сезон

  • 12.07.2017 08:32
  • 172 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Шахтер. Тарас Качараба
© ФК Шахтер. Тарас Качараба

Защитник Тарас Качараба, который на днях подписал арендное соглашение с кропивницкой «Звездой», рассказал о своих личных целях на грядущий сезон.

«Звезда» хотела видеть меня в команде еще зимой, просто тогда помешали некоторые нюансы - не отпускали. Тренер размышлял.

Сейчас приехал сюда. Все же - Премьер-лига. Стоит задача быть в первой шестерке. Хороший коллектив, хороший тренер. Для себя я ставлю задачу, конечно, вернуться в первую команду донецкого «Шахтера». У меня с ними есть контракт. Так что все в моих руках», – сказал Качараба.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    dudigo78
      dudigo78, 12.07.2017 09:09
    0
    Для себя я ставлю задачу, конечно, вернуться в первую команду донецкого «Шахтера»

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