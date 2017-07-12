Тарас КАЧАРАБА: «Ставлю задачу вернуться в первую команду Шахтера»

Защитник Тарас Качараба, который на днях подписал арендное соглашение с кропивницкой «Звездой», рассказал о своих личных целях на грядущий сезон.



«Звезда» хотела видеть меня в команде еще зимой, просто тогда помешали некоторые нюансы - не отпускали. Тренер размышлял.



Сейчас приехал сюда. Все же - Премьер-лига. Стоит задача быть в первой шестерке. Хороший коллектив, хороший тренер. Для себя я ставлю задачу, конечно, вернуться в первую команду донецкого «Шахтера». У меня с ними есть контракт. Так что все в моих руках», – сказал Качараба.