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ХОЛОДНИЦЬКИЙ: «Будемо відстежувати усі матчі, незважаючи на їх статус»

Арбітри та асистенти Прем’єр-ліги зустрілися із керівництвом Федерації футболу України

  • 12.07.2017 07:22
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ФФУ. Назар Холодницкий
© ФФУ. Назар Холодницкий

Арбітри та асистенти Прем’єр-ліги, які, беручи участь цими днями у навчальних семінарах та тестах з фізичної підготовки, готуються до початку сезону 2017/2018 років, зустрілися у Будинку футболу із керівництвом Федерації футболу України.

До офіційних осіб матчу Прем’єр-ліги звернувся перший віце-президент ФФУ Назар Холодницький, який у своїй промові сфокусувався на важливій ролі арбітрів у процесі боротьби з корупцією у вітчизняному футболі. Саме арбітри, на думку функціонера ФФУ, відіграватимуть ключову роль в очищенні футболу від матчів з фіксованим результатом, а тому мають поставитися до цієї місії дуже серйозно. Адже, виходячи зі світової практики, у низці випадків саме рефері виступають зацікавленими сторонами у корупційних процесах у спорті №1.

«Нещодавно ви мали зустріч із головою Комітету з етики та чесної гри ФФУ Франческо Баранкою, який розповідав про поточні перипетії боротьби із договірними матчами в Україні. Наразі ми починаємо активно відстежувати усі футбольні матчі, незважаючи на їх статус: чи це поєдинок Прем’єр-ліги, чи це товариська зустріч. Робота футбольного арбітра є дуже відповідальною. І часи, коли арбітри могли впливати на хід матчів, потрібно назавжди залишити у минулому. Вболівальники, які приходять на футбол, хочуть бачити не перемогу своєї команди, через яку можуть виникати питання до арбітра, а яскраву, якісну, відверту гру і чесне суддівство. Адже футбол в Україні – не просто гра мільйонів, а національна ідея», - зазначив Холодницький.



У свою чергу, перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко подякував офіційним особам матчу Прем’єр-ліги за плідну роботу під час проведених підготовчих зборів: «З 16 липня арбітри розпочнуть свою роботу на матчах чемпіонату України. Від керівництва національної асоціації хотів би сказати: на полі бувають різні ситуації та їх трактування з боку арбітрів, у результаті чого можуть виникати дискусії у футбольній спільноті. Головне, щоб прийняті вами рішення завжди ґрунтувалися на діючих Правилах гри».

Керівник Комітету арбітрів Лучано Лучі анонсував цікаву ініціативу, яка з початком нового сезону «Ліги Парі-Матч» діятиме на офіційному сайті Комітету: «Коли виникатиме потреба, Комітет аргументуватиме прийняті арбітрами рішення та даватиме офіційні версії трактування тих чи інших ігрових епізодів, які потребують додаткового роз’яснення».



Вадим Костюченко привітав прийдешнє нововведення Комітету арбітрів і звернув увагу, що для федерації принципово важливим є виховання майбутнього покоління рефері, які вже незабаром мають увійти до когорти арбітрів елітного українського дивізіону. «У серпні українські арбітри отримуватимуть нові знання на літніх курсах УЄФА у Женеві, п’ять вітчизняних арбітрів наразі працюють на матчах Ліги Європи, ще три представники від України, включаючи Катерину Монзуль, одного з кращих арбітрів світового футболу, вирушать на фінальну частину Євро-2017. Тобто ми є свідками певних успіхів українського арбітражу. Упевнений, що об'єднавши зусилля, ми зробимо для його розвитку ще більше. ФФУ сподівається, що новий сезон, який вже найближчим часом стартує в Україні, проходитиме за свистком арбітра, а не вболівальників».

Источник — Федерация футбола Украины

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