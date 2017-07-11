Гамула в нього в голові

ну... я вітаю пацана, скоро заграє на високому рівні в якомусь бельгійському чемпі, виросте ціна,...

mastadont88,А я с совестью перед Богом хожу. перед Ним и отвечу. Насчет кармы. то к индусам, я в ...

Antosha Chekhonte, 11.07.2017 23:47Чтобы всё иметь ДОМА, нужно время. Это длительный процесс. Гла...

Кто видел парня в игре? Какое впечатление? А то в ДК Морозюк в созидании хорошо играет, лучший ас...

Чого на спортивний сайт поналазили політикани срані ?