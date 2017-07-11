Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста прибыл в Турин для подписания контракта с туринским «Ювентусом».
В соцсетях итальянской команды велась трансляция прибытия футболиста.
Ожидается, что в среду, 12 июля, 26-летний бразилец пройдет медицинское обследование в итальянской команде.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» арендует Дугласа Косту за € 6 млн с обязательством последующего выкупа за € 40 млн.
🎥📹 Ecco l'arrivo di @douglascosta a Torino! ⚫️⚪️ pic.twitter.com/eDS8xTfdaa— JuventusFC (@juventusfc) 11 июля 2017 г.
Источник — ФК Ювентус
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