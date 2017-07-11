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Дуглас Коста прибыл в Турин для подписания контракта с Ювентусом

Завтра бразилец пройдет медицинское обследование

  • 11.07.2017 23:20
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ФК Ювентус. Дуглас Коста
© ФК Ювентус. Дуглас Коста

Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста прибыл в Турин для подписания контракта с туринским «Ювентусом».

В соцсетях итальянской команды велась трансляция прибытия футболиста.

Ожидается, что в среду, 12 июля, 26-летний бразилец пройдет медицинское обследование в итальянской команде.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» арендует Дугласа Косту за € 6 млн с обязательством последующего выкупа за € 40 млн.

Источник — ФК Ювентус

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