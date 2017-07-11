Себастьян РІБАС: «Пам’ятаю Карпати за виступами у Лізі Європи»

Новачок «Карпат» Себастьян Рібас розповів про свій перехід у львівський клуб.



– Тобі відомо, що ти перший уругваєць в історії «Карпат»?

– Справді, не знав цього. Вчора говорив з Федеріко Перейрою, він сказав, що я єдиний представник своєї країни, не тільки в «Карпатах», а взагалі в історії українського чемпіонату. Уругвайці є по всьому світу, я здивований, що потрапив у таке місце, де я перший (сміється).



– У львів’ян іспаномовний тренер. Чи вплинув на тебе цей фактор при переїзді до Львова?

– Звичайно, що я брав його до уваги, він був доволі важливим для мене. Познайомився з Даріо Друді, він розповів про доволі амбіційний проект з іспаномовними тренерами. Мене зацікавила така ідея; працювати під керівництвом людей, котрі мають хороший досвід в європейських країнах.



– До розмови Даріо Друді ти щось чув про клуб зі Львова, з України?

– Ім’я команди звучало у той період, коли вони увійшли до групового етапу Ліги Європи. Пам’ятаю, «Карпати» потрапили у групу до іспанської «Севільї». Крім того, з українського чемпіонату можу назвати «Динамо», «Шахтар» та «Металіст», котрі теж добре відомі в Європі.



– У 17-річному віці тебе купив міланський «Інтер». Голова не закрутилася?

– Ні (усміхається), нещодавно говорив про це з Даріо Друді. Мої батьки теж мають багато спільного з футбольним світом, мій тато є дуже відомим тренером в Уругваї, один з провідних. Вони завжди мене виховували за такими принципами, щоб я рухався тільки одним чітким керунком та не сходив з істинного шляху.



– Чим запам’ятався тобі виступ у головній команді Мілана на «Джузеппе Меаца»?

– Про це є чимало спогадів! Для 17-річного хлопця це нереально; мати можливість виступати за «Інтер», коли ще пару тижнів до того грав у клубі другого дивізіону Уругваю. Кожного дня бачити такі обличчя як Фіґу, Камбіассо, Кордоби, Бонуччі, Ібрагімовіча – це мрія.



– На той час у клубі був ще 15-річний Маріо Балотеллі...

– Так, добре його знав. Ми разом тренувались, грали за дубль міланської команди. Та коли мені було 20 років, переді мною постав вибір, адже я мав отримувати більше ігрової практики. Отож я пішов з «Інтера» та прийняв рішення перейти до французького «Діжону», а Маріо залишився там виступати й надалі.



– Як ти любиш забивати? Маєш особистий стиль?

– Як такого, ні. Будь-який забитий м’яч – це один гол. Для мене головне забивати.