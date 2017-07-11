Томаш КЕНДЗЁРА: «Играть в футбол меня научила мама»

Польский защитник Томаш Кендзёра, который заключил четырехлетний контракт с «Динамо», рассказал о переходе в киевский клуб.

- «Динамо» интересовалось мной давно, я знал, что киевский клуб смотрит меня и следит за моими выступлениями еще до молодежного чемпионата Европы U-21, где я был капитаном своей сборной Польши. После окончания соревнований этот интерес стал более предметным и конкретным, а главное, взаимным. Я также очень хотел перейти в такой великий клуб с традициями, который регулярно выступает в Лиге чемпионов и в каждом сезоне борется за чемпионство в национальном первенстве. Я горд, что нахожусь здесь и готов к следующему шагу в своей карьере.

- Сложно ли вам впервые уезжать из своей страны и уходить из родного клуба?

- Конечно. Я очень привязан к «Леху» из Познани, ведь клуб воспитал меня, как игрока. В Польше я с «Лехом» выиграл почти все, кроме Кубка страны, и сейчас счастлив, что смогу побороться за новые цели в Лиге чемпионов. Я мечтал об этом, так что очень позитивно смотрю на этот переход, думаю, это серьезный шаг и для «Динамо», и для меня.

- У вашей предыдущей команды, «Леха», как и у «Динамо», клубные цвета бело-синие, значит, они будут вам привычны?

- Да, я рад, что они похожи, так что привыкать не придется (улыбается).

- В «Динамо» играет Тамаш Кадар, вместе с которым вы выступали за «Лех», также из вашей команды был Лукаш Теодорчик. С кем-то из них советовались по поводу переезда в Киев?

- Конечно, и с Тамашем, и с украинцем Костевичем, который играет в «Лехе», а больше всего – с Теодорчиком, поскольку он – один из моих лучших друзей. Собственно говоря, поэтому я здесь.

- В одном из интервью вы говорили, что ваш отец – футбольный тренер, но играть в футбол вас научила мама...

- Дело в том, что когда я был маленьким, папа еще активно играл в футбол, а мама со мной часто гуляла в парке, где я постоянно играл с мячом.

- Среди своих кумиров вы называли центрального защитника Джона Терри. Какие именно его качества вам импонируют, как правому беку?

- В детстве Джон мне очень нравился, как игрок, в то время я также играл на позиции центрального защитника, и только в 15 лет сменил позицию на правого бека.

- В составе своей сборной вы не раз играли против молодежной сборной Украины. Кого-то запомнили из нашей команды?

- Помню, что как минимум, три раза доводилось играть против молодежной сборной Украины. Также «Лех» встречался с «Динамо» в контрольном матче на сборе в Испании. Из своих нынешних одноклубников знаю Хачериди, Теодорчика, который ранее выступал за киевский клуб, Ярмоленко – в целом, в команде очень много хороших футболистов.

- Молодежный чемпионат Европы – пока самый серьезный турнир в вашей карьере? Как бы оценили выступление своей сборной?

- Да, можно сказать, что это самые грандиозные соревнования, в которых я участвовал, как игрок. Для нас это Евро оказалось неудачным, и, конечно же, сборная Польши недовольна показанным результатом. Надеюсь, в будущем будет возможность играть за сборную лучше.

- Вы – лидер сборной своего возраста и капитан «Леха». Сколько времени вам понадобится для того, чтобы стать ключевым игроком «Динамо», и что для этого нужно будет сделать?

- То, же, что и в упомянутых вами командах. Буду идти по тому же пути – прежде всего, усердно и много работать, чтобы завоевать место в стартовом составе, а также в каждой тренировке и каждом матче отдаваться на поле на все 100%. У меня такой характер, что я, действительно, буду это делать.

- Наверняка, вы уже успели посмотреть город, какое впечатление произвела на вас наша страна?

- Я помню, как впервые побывал в Украине, когда мне было 16 лет – тогда мы принимали участие в турнире им. Банникова. Так что с вашей страной и городом немного знаком, и то, что я увидел, мне понравилось. Конечно, все немного по-другому, чем в Польше, как и везде, есть свои преимущества, и недостатки. А вчера мы очень поздно прилетели, рейс задержался, и мы только в три часа ночи приземлились, так что в этот раз еще пока ничего не успел посмотреть. Я приехал в Киев играть в футбол, и думаю, мне будет здесь комфортно.

- Вы сразу хотели себе 94-й номер, или были другие пожелания?

- Да, хотел именно этот номер, поскольку я родился в 1994-м году, а кроме этого, под №4 играл в «Лехе», поэтому посчитал, что это хорошая комбинация, и этот номер идеален для меня.