Жабченко рассудит Шахтер и Динамо в Суперкубке

А завтра - годовщина победы сборной Франции на Евро. А послезавтра - юбилей регбиста Ника Кенни.И...

Это к Тягнибоку который хряпнет и начинает ересь нести.

Хряпни бояришника,може попустить

Про нынешних украинских людей,сказал хорошо Ярмак в песне "ей 22",вам бы по жизни тольк...