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Жабченко рассудит Шахтер и Динамо в Суперкубке

Комитет арбитров ФФУ определился с бригадой арбитров, которые будут работать на матче за Суперкубок

  • 11.07.2017 20:55
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ФФУ. Анатолий Жабченко
© ФФУ. Анатолий Жабченко

Главным арбитром матча за Суперкубок Украины «Шахтер» – «Динамо» назначен Анатолий Жабченко.

Помогать арбитру из Хмельницкого будут ассистенты Александр Войтюк (Запорожье) и Сергей Беккер (Харьков).

Четвертый арбитр – Анатолий Абдула (Харьков), резервный ассистенты арбитра – Олег Плужник (Харьков).

Наблюдатель арбитража – Владимир Петров (Харьков).

Напомним, что матч за Суперкубок Украины «Шахтер» (Донецк) – «Динамо» (Киев) состоится в субботу, 15 июля, в Одессе на стадионе «Черноморец», начало – в 21:00.

Источник — Федерация футбола Украины

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