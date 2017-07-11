Жабченко рассудит Шахтер и Динамо в Суперкубке

Главным арбитром матча за Суперкубок Украины «Шахтер» – «Динамо» назначен Анатолий Жабченко.
Помогать арбитру из Хмельницкого будут ассистенты Александр Войтюк (Запорожье) и Сергей Беккер (Харьков).
Четвертый арбитр – Анатолий Абдула (Харьков), резервный ассистенты арбитра – Олег Плужник (Харьков).
Наблюдатель арбитража – Владимир Петров (Харьков).
Напомним, что матч за Суперкубок Украины «Шахтер» (Донецк) – «Динамо» (Киев) состоится в субботу, 15 июля, в Одессе на стадионе «Черноморец», начало – в 21:00.
Источник — Федерация футбола Украины
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