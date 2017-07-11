Аль-Ахли попытается купить Гармаша, если не договорится с Маурисио

«Аль-Ахли» рассматривает полузащитника «Динамо» Дениса Гармаша в качестве альтернативы хавбеку «Зенита» Маурисио.

Бразилец дал устное согласие на переход в «Аль-Ахли», но его трансфер в клуб из Саудовской Аравии затягивается.

В составе «Аль-Ахли» осталось только одно место для легионера, поэтому трансфер Гармаша состоится только в том случае, если команда Сергея Реброва не договорится с Маурисио.

Ранее сообщалось, что «Аль-Ахли» начал переговоры по трансферу хавбека «бело-синих».