Аль-Ахли попытается купить Гармаша, если не договорится с Маурисио

«Аль-Ахли» рассматривает полузащитника «Динамо» Дениса Гармаша в качестве альтернативы хавбеку «Зенита» Маурисио.
Бразилец дал устное согласие на переход в «Аль-Ахли», но его трансфер в клуб из Саудовской Аравии затягивается.
В составе «Аль-Ахли» осталось только одно место для легионера, поэтому трансфер Гармаша состоится только в том случае, если команда Сергея Реброва не договорится с Маурисио.
Ранее сообщалось, что «Аль-Ахли» начал переговоры по трансферу хавбека «бело-синих».
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