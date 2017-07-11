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ГАМУЛА: Алчевск вообще не пострадал. Все знают, куда не нужно стрелять

Украинский тренер – о ситуации на Донбассе

  • 11.07.2017 20:21
  • 1242 просмотров
  • 3 комментария
Метки
ФК Ростов. Игорь Гамула
© ФК Ростов. Игорь Гамула

Бывший тренер «Закарпатья» Игорь Гамула рассказал российским журналистам о ситуации на Донбасе.

– Когда последний раз были на родной площадке в Алчевске под Луганском?
– За три дня до того, как приехал к вам. Там уже давно никто не играет. Хотя сама площадка стоит целая. Алчевск вообще не пострадал. Там ведь украинский металлургический завод. Все знают, куда не нужно стрелять.

– А места, где вы жили в Луганске, целы?
– Вроде всё цело на 16-й и 19-й линии. Мне рассказывали, что снаряд попал на стадион «Авангард». Бывает, еду из Ростова в Луганск, вижу развалины.

– Доводилось спорить о происходящем между Россией и Украиной?
– Созвонился однажды с моим бывшим футболистом. Он наехал: «Ну, чё вы, агрессоры?» Я его спросил: «Ты ничего не перепутал по жизни?» Он потом перезвонил, когда отошёл.

Источник — Чемпионат

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Комментарии
    Lemieux
      Lemieux, 11.07.2017 20:34
    +6
    Ватнег детектед.
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    Jeck
      Jeck, 11.07.2017 20:46
    +3
    Нічого дивного, там 80% вати
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    Юрий Алпатов
      Юрий Алпатов, 11.07.2017 20:46
    -2
    Что ты мелешь Гамула в Луганск он ездет. Авангард целый попал снаряд на поле. Кстати поле в отличном состоянии.
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