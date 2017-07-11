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Киев планирует потратить 25 миллионов гривен на проведение финала ЛЧ

Стало известно, во сколько депутаты Киевского городского совета оценили расходную часть мероприятия

  • 11.07.2017 20:11
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ZN.ua. НСК «Олимпийский»
© ZN.ua. НСК «Олимпийский»

Депутаты Киевского городского совета поддержали проект решения «Об утверждении договора о проведении финального матча Лиги чемпионов УЕФА 2017-2018», который был заключен между УЕФА и столичной властью.

Киев обязался провести торжественный прием в честь участников официальных делегаций, организовать все мероприятия, связанные с локациями, а также обеспечить надлежащий внешний вид города. Столица будет украшена символикой УЕФА и флажками в стиле финала с изображением футболистов 4 команд (финалистов мужской и женской ЛЧ).

По предварительным расчетам, это будет стоить 25 миллионов гривен.

«Это не 200 млн, которые мы выделяли на организацию Евровидения. Остальные расходы – за УЕФА. Относительно доходной части: мы ожидаем 150 тысяч иностранных туристов, которые в среднем потратят 100 евро в день. Поэтому умножьте количество туристов на их расходы и на 4 дня пребывания в столице. Получается значительная сумма, которая зайдет в экономику Киева», – отметил председатель комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Странников.

Проект решения должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.

Напомним, финал Лиги чемпионов сезона 2017/18 состоится в Киеве на НСК «Олимпийский».

Источник — Футбол 24

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