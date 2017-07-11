Карпати орендували захисника Динамо

«Карпати» оформили річну оренду із лівофланговим захисником київського «Динамо» Олександром Османом. Новачок «зелено-білих» є гравцем молодіжної збірної України. Гратиме Сашко під 3-ім номером.
Захисник народився 18 квітня 1996 року у селі Серпневому Валківського району Харківської області, є вихованцем харківського УФК та Академії «Металіста». У серпні 2014-го дебютував у складі харків’ян у Прем’єр-лізі, а зовсім скоро вперше вийшов на поле і у матчі Ліги Європи.
Виступав за збірні України різного віку, зараз є гравцем молодіжної збірної України. У червні 2015-го став гравцем київського «Динамо». З того часу був стабільним гравцем основи молодіжної команди київського клубу.
Источник — ФК Карпаты
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