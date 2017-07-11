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Карпати орендували захисника Динамо

Наступний сезон Олександр Осман буде захищати кольори «зелено-білих»

  • 11.07.2017 19:49
  • 2016 просмотров
  • 3 комментария
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ФК Карпаты. Александр Осман
© ФК Карпаты. Александр Осман

«Карпати» оформили річну оренду із лівофланговим захисником київського «Динамо» Олександром Османом. Новачок «зелено-білих» є гравцем молодіжної збірної України. Гратиме Сашко під 3-ім номером.

Захисник народився 18 квітня 1996 року у селі Серпневому Валківського району Харківської області, є вихованцем харківського УФК та Академії «Металіста». У серпні 2014-го дебютував у складі харків’ян у Прем’єр-лізі, а зовсім скоро вперше вийшов на поле і у матчі Ліги Європи.

Виступав за збірні України різного віку, зараз є гравцем молодіжної збірної України. У червні 2015-го став гравцем київського «Динамо». З того часу був стабільним гравцем основи молодіжної команди київського клубу.

Источник — ФК Карпаты

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Комментарии
    LembergWestUkraine
      LembergWestUkraine, 11.07.2017 19:53
    -7
    Посипались трансферні бомби
    Ссылка
    Patriot UA
      Patriot UA, 11.07.2017 20:25
    +3
    LembergWestUkraine, 11.07.2017 19:53
    Посипались трансферні бомби
    ти ще не блюєш від своїх В.И.С.Е.Р.І.В
    Ссылка
    LembergWestUkraine
      LembergWestUkraine, 11.07.2017 20:28
    -6
    Рагуль, йди вздро... Чни!
    Ссылка
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