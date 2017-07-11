Карпати орендували захисника Динамо

Про нынешних украинских людей,сказал хорошо Ярмак в песне "ей 22",вам бы по жизни тольк...

І з Радваньською, і з Плішковою. У мене ці результати видає без проблем.

"Так коряво играет, аж противно"В Гуглі одне з перших посилань на мордорський сайт, що ...

прошу прощения, НАШЕЛ ТАКИ! )) И с Радванской, и с Плишковой... Да-а, девушка, мягко говоря, &quo...