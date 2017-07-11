Милан подтвердил подписание нового контракта с Доннаруммой

«Милан» официально объявил о подписании нового контракта с 18-летним вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. Соглашение рассчитано на четыре года.
По информации итальянских СМИ, зарплата игрока составит около шести миллионов евро в год.
Сумма отступных за голкипера составит 70-100 миллионов евро, а если «Милан» не пробьется в Лигу чемпионов – Доннарумма сможет уйти из клуба за 50 миллионов.
Источник — ФК Милан
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