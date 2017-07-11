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Милан подтвердил подписание нового контракта с Доннаруммой

Соглашение 18-летнего голкипера рассчитано на четыре года

  • 11.07.2017 19:43
  • 772 просмотров
  • 1 комментария
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ФК Милан. Джанлуиджи Доннарумма (по центру)
© ФК Милан. Джанлуиджи Доннарумма (по центру)

«Милан» официально объявил о подписании нового контракта с 18-летним вратарем Джанлуиджи Доннаруммой. Соглашение рассчитано на четыре года.

По информации итальянских СМИ, зарплата игрока составит около шести миллионов евро в год.

Сумма отступных за голкипера составит 70-100 миллионов евро, а если «Милан» не пробьется в Лигу чемпионов – Доннарумма сможет уйти из клуба за 50 миллионов.

Источник — ФК Милан

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Комментарии
    xxrfrxx
      xxrfrxx, 11.07.2017 20:26
    0
    цікаво футболка на Доннаруммі "BOY LONDON" це натяк?
    Ссылка
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