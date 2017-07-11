В связи с участием игроков «Гриффина» и «Евроформата» в составе сборной Украины на этапе Евролиги в Португалии, в 7 туре Высшей лиги чемпионата Киева по пляжному футболу были сыграны матчи без участия этих команд. Открывали седьмой игровой уик-энд сильнейших команд столицы чемпионы 2015 года из клуба «ХИТ», которым противостояла команда «VIT». В команде Олега Лукьяненко отсутствовали братья Борсуки, Александр Корнийчук и Тарас Коваленко, поэтому ребята Александра Зубенко конечно-же желали использовать такую ситуацию в свою пользу.

И нужно сказать, что «VIT» дал бой «ХИТу», но на весь матч желто-синих не хватило. До поры, до времени они оказывали сопротивление именитым соперникам, и отвечали острыми контрвыпадами. Но к 28-ой минуте встречи счет открыт не был, пока свой шанс не использовал Александр Колесников, который здорово реализовал штрафной с центра поля, 1:0.

После этого у обеих команд были шансы для взятия ворот, особенно отметим атаку «ХИТа» на 31-ой минуте, когда Евгений Юнаков в сантиметрах от штанги не смог замкнуть передачу от правой бровки.

А через минуту счет сравнялся, когда Владимир Поночовный проявил индивидуальное мастерство, 1:1.

Игра плавно перетекла в экстра-тайм, где все решил стандарт. На 38-ой минуте «ХИТ»" разыграл угловой и Дмитрий Медведь головой расстрелял ворота соперников, 2:1!

«ХИТ» добывает победу в дополнительное время, зарабатывает два очка и с 14-тью пунктами продолжает лидировать в турнирной таблице!

Видео-обзор матча ХИТ 2:1 (доп.вр.) VIT:

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А на вторую позицию в турнирной таблице поднялась команда «Артур Мьюзик», которая в отсутствии Виталия Сидоренко и Ивана Глуцкого обыграла «Альтернативу» 4:2. За пять секунд до завершения первого тайма играющий президент «АМ» Иван Слободянюк срезал мяч в свои ворота, но это музыкантов не смутило. В дальнейшем они наращивали преимущество, и их победа была закономерной и уверенной. Отметим, что у «Альты» отсутствовал главный тренер Николай Костенко, который в составе сборной находился в Португалии. После игры всегда позитивный президент ФК «Альтернатива» Валерий Чернев отметил, что результат «по делу», а задача у его команды остается прежней - войти в четверку лучших по итогам группового раунда, чтобы, как минимум, сыграть в бронзовом матче.

Видео-обзор матча Артур Мьюзик 4:2 Альтернатива:

Турнирная таблица Высшей лиги по состоянию на 09.07.2017

№ Команда И ПБД ПБД/Д.В./ПЕН П З-П Р О 1 ХИТ 7 3 3 1 34-21 +13 14 2 Артур Мьюзик 7 3 1 3 22-25 -3 11 3 Гриффин 6 2 2 2 25-17 +8 9 4 Евроформат 6 2 1 3 20-19 +1 7 5 Альтернатива 7 2 0 5 12-22 -10 6 6 VIT 7 0 1 6 18-27 -9 2

В ближайшие выходные Высшая лига чемпионата Киева возьмет паузу. Лучшие команды столицы отправляются в Ивано-Франковск, где с 14 по 16 июля на базе Академии НФК «Ураган» состоится второй этап чемпионата Украины по пляжному футболу. После этого этапа определится шестерка команд, которая в августе в Черкассах сыграет в Суперфинале ЧУ-2017.