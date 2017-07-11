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Карпати підписали уругвайського форварда Рібаса

Сторони уклали 2-річний контракт

  • 11.07.2017 19:33
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ФК Карпаты. Себастьян Рибас
© ФК Карпаты. Себастьян Рибас

Львівські «Карпати» уклали 2-річний контракт із нападником Себастьяном Рібасом. Досвідчений уругвайський футболіст відомий своїми виступами за низку провідних європейських клубів. Гратиме новоспечений карпатівець під 45-им номером.

Народився Себастьян 11 березня 1988 року у столиці Уругваю – Монтевідео. Має також італійське громадянство, його мати родом з Палермо. Початок ігрової кар’єри Рібаса пройшов у рідному клубі «Хувентуд» та італійському «Інтернаціонале».

Скоро Себастьян привернув увагу французького «Діжону». У 2008-му році Рібас підписав угоду з «орлами», де провів три успішні сезони. У Франції Себастьян був одним із головних форвардів команди. За «червоно-чорних» футболіст зіграв понад сто поєдинків та забив більше 50-ти м’ячів.

Також виступав за «Монако», «Спортінг» і «Страсбург».

Два попередні роки провів на батьківщині, виступаючи за уругвайський «Фенікс» та «Рівер Плейт». Останнім клубом Рібаса був мексиканський «Венадос».

Источник — ФК Карпаты

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