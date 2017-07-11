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ОФИЦИАЛЬНО: Томаш Кендзёра подписал контракт с Динамо

Соглашение польского защитника с киевлянами рассчитано на четыре года

  • 11.07.2017 19:11
  • 1298 просмотров
  • 4 комментария
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ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера
© ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

Польский защитник Томаш Кендзёра заключил контракт с «Динамо». Соглашение новичка с киевским клубом рассчитано на четыре года. Финансовая сторона вопроса не разглашается. Напомним, ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за 23-летнего поляка 1,5 млн евро.

Томаш родился 11 июня 1994 года в городке Сулехув. Рост – 183 см, основная позиция на поле – правый защитник.

Футболист является воспитанником «Фалубаша» из города Зелена Гура. Летом 2010 года 16-летний Кендзёра перешел в познанский «Лех», где на протяжении двух лет выступал за вторую команду клуба. В первой команде «Леха» дебютировал 12 июля 2012 года.

За пять сезонов, проведенных в составе «Леха», сыграл во всех турнирах 151 матч, забил 10 мячей и отдал 12 голевых передач.

Кендзёра выступал за сборные Польши разных возрастов. В составе молодежной сборной сыграл 17 матчей. Участник чемпионата Европы U-21 (провел 3 матча, 270 минут, во всех играх был капитаном команды). Является кандидатом в национальную сборную – летом 2015 года вызывался в расположение «Кадры» на матчи с Грузией (отбор на ЧЕ-2016) и Грецией (товарищеский), но на поле не появился.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    babovoz
      babovoz, 11.07.2017 19:18
    0
    Поляков, игравшими в Динамо, прибавилось!
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    hoholin
    online
      hoholin, 11.07.2017 19:23
    -3
    Ярмолу продадут скоро 10 раз, хватит всем места
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    WADO-1976
      WADO-1976, 11.07.2017 19:23
    -9
    На форму Шахтера все фаны Динамо сбежались посмотреть и обгадить ,а тут их "самая лучшая академия" для основы очередного защитника "подготовила" - и никому не интересно !
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    Football877
      Football877, 11.07.2017 19:30
    +5
    Морозюку будет конкуренция, и думаю поляк ее выеграет. А wado - сепар и один из первых, кто ждет Шахтер в днр
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