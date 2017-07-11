ОФИЦИАЛЬНО: Томаш Кендзёра подписал контракт с Динамо

Польский защитник Томаш Кендзёра заключил контракт с «Динамо». Соглашение новичка с киевским клубом рассчитано на четыре года. Финансовая сторона вопроса не разглашается. Напомним, ранее сообщалось, что «Динамо» заплатит за 23-летнего поляка 1,5 млн евро.

Томаш родился 11 июня 1994 года в городке Сулехув. Рост – 183 см, основная позиция на поле – правый защитник.

Футболист является воспитанником «Фалубаша» из города Зелена Гура. Летом 2010 года 16-летний Кендзёра перешел в познанский «Лех», где на протяжении двух лет выступал за вторую команду клуба. В первой команде «Леха» дебютировал 12 июля 2012 года.

За пять сезонов, проведенных в составе «Леха», сыграл во всех турнирах 151 матч, забил 10 мячей и отдал 12 голевых передач.

Кендзёра выступал за сборные Польши разных возрастов. В составе молодежной сборной сыграл 17 матчей. Участник чемпионата Европы U-21 (провел 3 матча, 270 минут, во всех играх был капитаном команды). Является кандидатом в национальную сборную – летом 2015 года вызывался в расположение «Кадры» на матчи с Грузией (отбор на ЧЕ-2016) и Грецией (товарищеский), но на поле не появился.