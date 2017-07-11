Никита Жуков покинул Звезду

Морозюку будет конкуренция, и думаю поляк ее выеграет. А wado - сепар и один из первых, кто ждет ...

На форму Шахтера все фаны Динамо сбежались посмотреть и обгадить ,а тут их "самая ...

Ярмолу продадут скоро 10 раз, хватит всем места