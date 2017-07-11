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Никита Жуков покинул Звезду

Хавбек не смог закрепиться в составе кропивницкого клуба

  • 11.07.2017 18:14
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Полузащитник Никита Жуков покинул Зирку.

Футболист присоединился к красно-желтым перед весенней частью сезона. Теперь же стороны решили не продолжать сотрудничество.

За Зирку Никита сыграл 9 матчей в чемпионате Украины. До перехода в клуб из Кропивницкого хавбек играл в Ингульце.

Напомним, что первым матчем Зирки в новом сезоне станет встреча с Карпатами в 1-м туре Премьер-лиги. Игра состоится 16 июля.

Источник — Sportarena

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