Никита Жуков покинул Звезду

Полузащитник Никита Жуков покинул Зирку.
Футболист присоединился к красно-желтым перед весенней частью сезона. Теперь же стороны решили не продолжать сотрудничество.
За Зирку Никита сыграл 9 матчей в чемпионате Украины. До перехода в клуб из Кропивницкого хавбек играл в Ингульце.
Напомним, что первым матчем Зирки в новом сезоне станет встреча с Карпатами в 1-м туре Премьер-лиги. Игра состоится 16 июля.
Источник — Sportarena
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