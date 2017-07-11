Денис МІРОШНИЧЕНКО: «У нас президент-максималіст і тренер-максималіст»

Захисник «Карпат» розповідає про тренувальні збори, специфіку нового наставника й корисність боулінгу



— Денисе, в неділю львів’яни повернулися з Польщі, таким чином завершивши етап підготовки до сезону. Що було особливого за ці тижні?

— Було всього — й нового для нас, і такого, що ми раніше проходили з іншими наставниками. Вважаю, ми дуже добре попрацювали й готові до сезону.



— Часу, проведеного в сусідній країні, мало бути достатньо для того, щоби зрозуміти: в яке «русло» хоче завернути команду Серхіо Наварро…

— Головне, чого він вимагає, — контролю м’яча й загалом такої манери дій, аби ми диктували умови на полі, а не суперник. Усе має будуватися через роботу з м’ячем, на цьому й робилася ставка під час тренувань.



— Одним із найспецифічніших аспектів літньої підготовки «Карпат» була колективна гра в боулінг. У чому її суть? Невже це допоможе суто футбольній виучці?

— То було не заняття, а спосіб релаксації. Метод згуртувати гравців. Тренувальні збори — найскладніший період в існуванні будь-якої команди світу, це відрізок часу, який дуже складно пережити психологічно — через одноманітність кожного дня. Щоб якось покращити нам настрій, наставники зробили день для релаксації, коли ми просто відвідали боулінг і розслабилися.



— Особливе питання для всіх клубів УПЛ — тактична схема. Якою вона буде в «Карпат»?

— Наступної неділі в матчі із «Зіркою» все побачите!



— Про кропивничан: минулого сезону вони двічі драматично переграли львів’ян із рахунком 3:2.

— Й одного разу ми виграли! Я би не став говорити, що вони якісь особливо незручні для нас, — у сьогоднішній УПЛ незручними, так чи інакше, є всі команди. Ми налаштовані тільки на перемогу.



— Новий Виконавчий директор Вашого клубу запевнив, що завдання на сезон — «зона єврокубків». Як вважаєте, з огляду на наявний потенціал команди, наскільки ця мета збігається з реальністю?

— Передусім треба розуміти, що у нас президент-максималіст, тренер-максималіст і всі гравці — також максималісти. Поки що все йде добре, у нас чудовий настрій і очікування щодо чемпіонату.