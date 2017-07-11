Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Денис МІРОШНИЧЕНКО: «У нас президент-максималіст і тренер-максималіст»

Захисник «Карпат» про тренувальні збори, специфіку нового наставника й корисність боулінгу

  • 11.07.2017 16:38
  • 25 просмотров
  • 0 комментария
Метки
УПЛ
© УПЛ

Захисник «Карпат» розповідає про тренувальні збори, специфіку нового наставника й корисність боулінгу

— Денисе, в неділю львів’яни повернулися з Польщі, таким чином завершивши етап підготовки до сезону. Що було особливого за ці тижні?
— Було всього — й нового для нас, і такого, що ми раніше проходили з іншими наставниками. Вважаю, ми дуже добре попрацювали й готові до сезону.

— Часу, проведеного в сусідній країні, мало бути достатньо для того, щоби зрозуміти: в яке «русло» хоче завернути команду Серхіо Наварро…
— Головне, чого він вимагає, — контролю м’яча й загалом такої манери дій, аби ми диктували умови на полі, а не суперник. Усе має будуватися через роботу з м’ячем, на цьому й робилася ставка під час тренувань.

— Одним із найспецифічніших аспектів літньої підготовки «Карпат» була колективна гра в боулінг. У чому її суть? Невже це допоможе суто футбольній виучці?
— То було не заняття, а спосіб релаксації. Метод згуртувати гравців. Тренувальні збори — найскладніший період в існуванні будь-якої команди світу, це відрізок часу, який дуже складно пережити психологічно — через одноманітність кожного дня. Щоб якось покращити нам настрій, наставники зробили день для релаксації, коли ми просто відвідали боулінг і розслабилися.

— Особливе питання для всіх клубів УПЛ — тактична схема. Якою вона буде в «Карпат»?
— Наступної неділі в матчі із «Зіркою» все побачите!

— Про кропивничан: минулого сезону вони двічі драматично переграли львів’ян із рахунком 3:2.
— Й одного разу ми виграли! Я би не став говорити, що вони якісь особливо незручні для нас, — у сьогоднішній УПЛ незручними, так чи інакше, є всі команди. Ми налаштовані тільки на перемогу.

— Новий Виконавчий директор Вашого клубу запевнив, що завдання на сезон — «зона єврокубків». Як вважаєте, з огляду на наявний потенціал команди, наскільки ця мета збігається з реальністю?
— Передусім треба розуміти, що у нас президент-максималіст, тренер-максималіст і всі гравці — також максималісти. Поки що все йде добре, у нас чудовий настрій і очікування щодо чемпіонату.

Источник — УПЛ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.