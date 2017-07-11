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Комитет арбитров на своем сайте будет комментировать решения судей

Лучано Луччи рассказал о новом пункте в работе Комитета

  • 11.07.2017 16:29
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ФФУ
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Арбітри та асистенти Прем’єр-ліги, які, беручи участь цими днями у навчальних семінарах та тестах з фізичної підготовки, готуються до початку сезону 2017/2018 років, зустрілися у Будинку футболу із керівництвом Федерації футболу України.

Керівник Комітету арбітрів Лучано Лучі анонсував цікаву ініціативу, яка з початком нового сезону «Ліги Парі-Матч» діятиме на офіційному сайті Комітету: «Коли виникатиме потреба, Комітет аргументуватиме прийняті арбітрами рішення та даватиме офіційні версії трактування тих чи інших ігрових епізодів, які потребують додаткового роз’яснення».

Источник — Федерация футбола Украины

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