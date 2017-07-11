Герта подписала сына Юргена Клинсманна

Сын легендарного немецкого футболиста и тренера Юргена Клинсманна Джонатан продолжит карьеру на исторической родине.
Джонатан Клинсманн начал футбольную карьеру в командах американских университетов, но в 20-лет подписал контракт с берлинской «Гертой».
Клинсманн-младший выступает на позиции голкипера.
Источник — Sport.ua
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