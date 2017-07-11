Герта подписала сына Юргена Клинсманна

WADO 1976, 11.07.2017 13:13WADO-1976, 11.07.2017 16:27------------опачки ,сынульку гулять выпусти...

Ak228, 11.07.2017 16:16 вторичная переработка полиестера-это что?--------------------------------...

Их жаба давит . Сами то скоро в шароварах будут бегать ,на нормальную форму бабок нет ! *...

Мне этому дебилу и отвечать не хочется.Бесполезно.Ему,убогому,не понять,что речь идет не о полезн...

Ak228, 11.07.2017 15:49 0Классная европейская форма! Не понятно вопли киевских троллей-----------...

Точнее, дебил необразованный, а вторичная переработка полиестера- хорошая и нужная вещь, просто д...