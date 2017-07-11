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Герта подписала сына Юргена Клинсманна

Клинсманн-младший подписал первый профессиональный контракт

  • 11.07.2017 16:00
  • 242 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Сын легендарного немецкого футболиста и тренера Юргена Клинсманна Джонатан продолжит карьеру на исторической родине.

Джонатан Клинсманн начал футбольную карьеру в командах американских университетов, но в 20-лет подписал контракт с берлинской «Гертой».

Клинсманн-младший выступает на позиции голкипера.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    acfred
    acfred, 11.07.2017 16:21
    -1
    прикол, а отец был нападающим )
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